डोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जानें इसके फायदे..!

Dosa English Name : सुबह के नाश्ते और रात के खाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा खाना पसंद करता है तो वो होता है डोसा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं?

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 29, 2025 11:16:07 IST

What is Dosa called in English : रोज-रोज वही दाल-चावल, सब्जी-रोटी खाकर हर कोई बोर हो जाता है, ऐसे में इसके बाद अक्सर लोग साउथ इंडियन प्रिफर करते हैं, जिसमे डोसा सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि वो लोगों को काफी पसंद आता है और हल्का भी होता है. आज के समय में डोसा पूरे भारत में जाना जाता है, हर कोई इसे खाना पसंद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोसा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है.

डोसा को इंग्लिश में अक्सर ‘क्रिस्पी इंडियन पैनकेक'(Dosa English Name) कहा जाता है. हालांकि पश्चिमी देशों के पैनकेक मीठे और सॉफ्ट होते हैं, डोसा पूरी तरह से उल्टा होता है- तीखा, कुरकुरा और हेल्दी. इसे चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है, जो इसके स्वाद को और भी खास बना देते हैं.

डोसा को इंग्लिस में क्या कहते हैं? (What is Dosa called in English)

जब हम किसी विदेशी को डोसा समझाते हैं, तो इसे इंग्लिस में कहते हैं- ‘Fermented Rice and Lentil Pancake’ यानी ऐसा पैनकेक जो चावल और दाल से बना होता है, और जिसे खाने से पहले फरमेंट किया जाता है.

ये पतला, कुरकुरा और हल्का होता है. यही वजह है कि डोसा सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी एक शानदार विकल्प माना जाता है.

 डोसे के अलग-अलग प्रकार : Types of Dosa

डोसे की खूबसूरती इसकी विविधता में है. यहां जानिए डोसे के कुछ पॉपुलर प्रकार और उनका इंग्लिस में क्या मतलब होता है:

  मसाला डोसा (Masala Dosa) – Spiced Potato Pancake

ये सबसे ज्यादा फेमस डोसा है, जिसमें आलू, प्याज और मसालों की स्टफिंग होती है. भारत से लेकर अमेरिका तक, हर जगह ये पसंद किया जाता है.

  प्लेन डोसा (Plain Dosa) – Plain Crispy Pancake

बिलकुल सिंपल लेकिन स्वाद में कम नहीं. इसमें कोई स्टफिंग नहीं होती, लेकिन इसका कुरकुरापन ही इसकी पहचान है.

  रवा डोसा (Rava Dosa) – Semolina Pancake

सूजी से बना ये डोसा जल्दी बन जाता है और बहुत ज्यादा कुरकुरा होता है. इसमें फरमेंटेशन की जरूरत नहीं होती.

  प्याज डोसा (Onion Dosa) – Onion Pancake

इसमें ऊपर से बारीक कटे प्याज डाले जाते हैं, जिससे स्वाद और टेक्सचर दोनों में नयापन आता है.

  चीज डोसा (Cheese Dosa) – Cheese-filled Pancake

ये बच्चों और यंग लोगों में बहुत पॉपुलर है. भारतीय स्वाद और वेस्टर्न चीज का कॉम्बिनेशन इसे एक परफेक्ट फ्यूजन डिश बनाता है.

 डोसा कैसे बनाया जाता है? How to Make Dosa

डोसा बनाना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं – इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए.

1. सबसे पहले चावल और उड़द दाल को कुछ घंटे भिगोया जाता है.
2. फिर इन्हें पीसकर बैटर तैयार किया जाता है.
3. इस बैटर को रातभर फरमेंट होने दिया जाता है.
4. फिर तवा गरम करके उस पर पतला बैटर फैलाया जाता है और तेल या घी लगाकर कुरकुरा सेंका जाता है.

कुछ लोग इसे हल्का सॉफ्ट पसंद करते हैं, तो कुछ इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी.

 डोसा के साथ क्या-क्या खाया जाता है?

डोसा तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ चटनी और सांभर न हो.

 नारियल की चटनी – ठंडी और क्रीमी.
 टमाटर की चटनी – थोड़ी खट्टी.
 प्याज की चटनी – तीखी और मजेदार.
 सांभर – मसालेदार दाल और सब्जियों का झोल, जो स्वाद को बैलेंस करता है.

डोसे को इन सबमें डुबोकर खाने का मजा ही कुछ और है!

डोसा क्यों है हेल्दी?

डोसा (Dosa) सिर्फ टेस्टी नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है:

 हल्का होता है – सुबह या रात को खाने के लिए परफेक्ट.
 उड़द दाल की वजह से इसमे काफी प्रोटिन होता है.
 ग्लूटन-फ्री – गेहूं नहीं, चावल और दाल से बनता है.
 फरमेंटेड फूड – जिससे पेट की सेहत सुधरती है.
 लो-कैलोरी ब्रेकफास्ट – पेट भरे, पर भारी न लगे.

 

Tags: dosa english namedosa recipe
