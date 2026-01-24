अगर एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या टायर पंचर हो जाए तो क्या करें? तुरंत मदद पाने का यहां जानें आसान तरीका

Highway Driving Safety Tips: जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो हम अक्सर होटलों और रास्तों से लेकर अपनी म्यूज़िक प्लेलिस्ट तक सब कुछ प्लान करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ – टैंक में फ्यूल का लेवल – अक्सर नज़रअंदाज़ हो जाता है. शहर में, आपको थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप मिल जाता है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर स्थिति अलग होती है. अगर आपका वाहन यहाँ अचानक रुक जाए, तो परेशान होना स्वाभाविक है.

आस-पास कोई ढाबा नहीं होता, और मदद भी आसानी से नहीं मिलती. ऐसी स्थिति में, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि किसे कॉल करें या क्या करें. लेकिन अब, अगर आपको हाईवे पर ऐसी कोई समस्या होती है, तो आप पूरी तरह से लाचार नहीं हैं. आपको बस इन नंबरों पर कॉल करना है. मदद कुछ ही समय में आप तक पहुँच सकती है. जानिए कैसे.

अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो तुरंत मदद कैसे पाएं?

अगर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल खत्म होने की वजह से आपकी कार या बाइक रुक गई है, तो सबसे पहले, अपने वाहन को सड़क के किनारे किसी सुरक्षित जगह पर पार्क करें और अपनी हैज़र्ड लाइट्स चालू करें. उसके बाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करें. यह नंबर खास तौर पर हाईवे इमरजेंसी के लिए बनाया गया है.

इस नंबर पर कॉल करने से न सिर्फ़ फ्यूल के लिए बल्कि वाहन खराब होने, दुर्घटनाओं, मेडिकल इमरजेंसी और टायर पंक्चर के लिए भी मदद मिलती है. जब आप कॉल करेंगे, तो आपसे आपकी लोकेशन, वाहन नंबर और समस्या के बारे में पूछा जाएगा. फिर, सबसे नज़दीकी पेट्रोलिंग और रेस्क्यू टीम को आपकी लोकेशन पर भेजा जाएगा.

1033 हेल्पलाइन सिस्टम कैसे काम करता है?

1033 पर कॉल करने के बाद, कंट्रोल रूम आपकी लाइव लोकेशन ट्रेस करता है. इसके ज़रिए, सबसे नज़दीकी पेट्रोलिंग वैन या रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया जाता है. अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, तो मौके पर लगभग पाँच लीटर फ्यूल दिया जाएगा. आपको सिर्फ़ पेट्रोल या डीज़ल की कीमत चुकानी होगी.

कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है. अगर आपका वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैकेनिक सपोर्ट या टोइंग सर्विस भी दी जाती है. दुर्घटना होने पर, एम्बुलेंस और पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है. नेशनल हाईवे पर हर कुछ किलोमीटर पर 1033 नंबर वाले साइन लगाए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर यात्रियों को जानकारी मिल सके.

आप इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं?