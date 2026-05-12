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Train News: ट्रेन से सामान गिर जाए तो चेन खींचने की ना करें गलती, बस याद रखें यह एक जरूरी नंबर

Railway Rules: ट्रेन से सामान गिर जाने पर घबराकर चेन खींचने की गलती न करें, वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है. जानें रेलवे का वो खास तरीका जिससे आपका खोया सामान सुरक्षित मिल सकता है.

By: Shivani Singh | Published: May 12, 2026 9:30:54 PM IST

भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे


Railway Rules: ट्रेन के सफर में अक्सर हम अपने कीमती सामान को लेकर चिंतित रहते हैं. क्या हो अगर आपका मोबाइल या पर्स चलती ट्रेन से अचानक नीचे गिर जाए? घबराहट में अक्सर लोग चेन खींचने की गलती कर बैठते हैं, जो आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है. ऐसी स्थिति में रेलवे के कुछ खास नियम और हेल्पलाइन आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं सामान गिरने पर सही तरीका क्या है.

किन परिस्थितियों में अलार्म चेन खींची जा सकती है?

  • रेलवे केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही अलार्म चेन खींचने की अनुमति देता है, जैसे:
  • अगर कोई यात्री या बच्चा स्टेशन पर पीछे छूट जाए.
  • अगर ट्रेन में आग लग जाए.
  • अगर बुज़ुर्ग या दिव्यांग यात्री ट्रेन में चढ़ रहे हों और ट्रेन चलने लगे.
  • अगर कोई यात्री अचानक बीमार पड़ जाए.
  • इनके अलावा किसी भी अन्य परिस्थिति में चेन खींचना गलत माना जाता है.

अगर आपका बैग, वॉलेट, मोबाइल फ़ोन, दस्तावेज़ या टिकट चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है, तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए.

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अगर आपकी चीज़ें नीचे गिर जाएँ तो क्या करें?

  • तुरंत खंभे का नंबर नोट करें: जिस जगह पर आपकी चीज़ें गिरी हैं, वहाँ सबसे पास लगे बिजली के खंभे पर लिखे नंबर को ध्यान से देखें.
  • RPF हेल्पलाइन पर कॉल करें: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को कॉल करके घटना की जानकारी दें और उस जगह की सही लोकेशन बताएँ जहाँ आपकी चीज़ें गिरी हैं.
  • स्टेशन और जगह की सही जानकारी दें: यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पर आपकी चीज़ें गिरी हैं, उसके सबसे पास कौन सा रेलवे स्टेशन था.
  • रेलवे टीम तलाशी लेगी: जानकारी मिलने पर, रेलवे टीम उस खास जगह पर आपकी चीज़ों को खोजने की कोशिश करेगी। अगर चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप अपना कोई पहचान पत्र दिखाकर उन्हें वापस ले सकते हैं.

ये हेल्पलाइन नंबर याद रखें:

RPF हेल्पलाइन: 182
GRP हेल्पलाइन: 1512
रेलवे हेल्पलाइन: 138

Tags: IPL 2026
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