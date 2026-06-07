अचानक घर आ गया Income Tax Notice? ऐसे दें समझदारी से जवाब, इन आसान स्टेप्स में निपटाएं मामला

Income Tax Notice: देश में डिजिटलीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. अब बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर किसी भी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है. कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जोकि सही है, लेकि वहीं कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के साथ ही अपनी बैंक लिमिट से ज्यादा राशि का लेन-देन कर लेते हैं. जिससे कई बार घर पर इनकम टैक्स यानि आयकर विभाग को नोटिस भी आ जाता है. हालांकि, यह नोटिस आने के अन्य भी कुछ कारण माने जाते हैं. आज के समय में आयकर विभाग के पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री, शेयर मार्केट गतिविधियों और अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़ी काफी जानकारी रहती है.

इससे किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटस का आसानी से पता लगाया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो क्या करना सही रहता है.

नोटिस को ध्यान से पढ़ें

घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आने के बाद आपको सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नोटिस आपके लिए ही है कि नहीं. इसके बाद नोटिस में देखें कि संबंधित असेसमेंट ईयर के साथ ही नोटिस जारी करने की तारीख क्या है. केवल यही नहीं बल्कि, नोटिस की धारा के साथ-साथ यह भी देखें कि जवाब देने की आखिरी तिथि क्या है. यह सभी जरूरी जानकारी आपको ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें

अगर आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो ऐसे में आपको मांगे गए या फिर सभी जरूरी डॉक्य़ूमेंट्स तैयार रखने चाहिए. ऐसे में आपको सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ के साथ-साथ ITR फाइलिंग की कॉपी और TDS सर्टिफिकेट आदि जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. इसके अलावा भी आपको बैंक स्टेटमेंट, निवेश से जुड़े दस्तावेज और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स आदि को तैयार रखना चाहिए.

समय सीमा के भीतर जवाब दें

इनकम टैक्स विभाग द्वारा दी गई आखिरी तारीख से पहले आपको नोटिस का जवाब दे देना चाहिए. समय सीमा के रहते जवाब दे देना आपके लिए ही कई तरीकों से फायदेमंद माना जाता है. ऐसा करने से आपका केस जल्दी निपट सकता है साथ ही साथ आप पेनाल्टी या किसी तरह का शुल्क लगने से भी बच सकते हैं. केवल यही नहीं बल्कि, ऐसा करने से किसी अन्य प्रकार के नोटिस से आप बच सकते हैं.