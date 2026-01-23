भारत की राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में आपसे क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे? यहां जानें पूरी जानकारी

Census of India 2027: केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए आधिकारिक प्रश्नावली जारी की, जो इस साल के आखिर में शुरू होने वाली है. 33-पॉइंट की प्रश्नावली में कई विषयों पर सवाल शामिल हैं, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से जवाब देने वाले के रहने की जगह के बारे में जानकारी से होती है.

2011 में पिछली जनगणना के बाद से समाज में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए, इस बार की प्रश्नावली में यह सवाल भी शामिल है कि क्या जवाब देने वाले के पास इंटरनेट की सुविधा है.

इसके अलावा, सरकार यह भी जानना चाहती है कि क्या सर्वे किए गए लोगों के पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सुविधा है, और क्या उनके पास पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध है. प्रश्नावली में घर में इस्तेमाल होने वाले मुख्य अनाज के बारे में भी पूछा गया है. कुछ अन्य मुख्य सवाल शौचालय, गंदे पानी की निकासी और नहाने की सुविधा से संबंधित हैं.

प्रश्नों की पूरी लिस्ट-

1. बिल्डिंग नंबर (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना नंबर).

2. जनगणना घर का नंबर.

3. जनगणना घर के फर्श की मुख्य सामग्री.

4. जनगणना घर की दीवार की मुख्य सामग्री.

5. जनगणना घर की छत की मुख्य सामग्री.

6. जनगणना घर के उपयोग का पता लगाएं.

7. जनगणना घर की स्थिति.

8. परिवार का नंबर.

9. परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या.

10. परिवार के मुखिया का नाम.

11. परिवार के मुखिया का लिंग.

12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है.

13. जनगणना घर की मालिकाना स्थिति.

14. परिवार के विशेष कब्जे में रहने वाले कमरों की संख्या.

15. परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या.

16. पीने के पानी का मुख्य स्रोत.

17. पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता.

18. रोशनी का मुख्य स्रोत.

19. शौचालय तक पहुंच.

20. शौचालय का प्रकार.

21. गंदे पानी की निकासी.

22. नहाने की सुविधा की उपलब्धता.

23. रसोई और LPG/PNG कनेक्शन की उपलब्धता.

24. खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य ईंधन.

25. रेडियो/ट्रांजिस्टर.

26. टेलीविजन. 27. इंटरनेट की सुविधा.

28. लैपटॉप/कंप्यूटर.

29. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन.

30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड.

31. कार/जीप/वैन.

32. घर में खाया जाने वाला मुख्य अनाज.

33. मोबाइल नंबर (सिर्फ जनगणना से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए).

जनगणना 2027 कब से शुरू होगी?

आने वाली जनगणना के लिए हाउसलिस्टिंग का काम 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा, जो दस साल में होने वाली इस प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत होगी. सुपरवाइज़र, एन्यूमरेटर की नियुक्ति और उनके बीच काम का बंटवारा राज्यों और ज़िला प्रशासन के सहयोग से इसके शुरू होने से पहले किया जाएगा.

जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण को हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) कहा जाता है और इसमें घरों की स्थिति का आकलन किया जाएगा. हर घर की संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी.

