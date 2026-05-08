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Tamil Nadu Politics: एक तकनीकी गलती ने बढ़ाई विजय की मुश्किलें, बहुमत के बावजूद शपथ से दूर रहे टीवीके चीफ

Tamil Nadu Politics:  तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख थलपति विजय बहुमत के करीब पहुंचने के बावजूद एक तकनीकी गलती के कारण मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सके.

By: Ranjana Sharma | Published: May 8, 2026 6:28:00 PM IST

एक तकनीकी गलती ने बढ़ाई विजय की मुश्किलें
एक तकनीकी गलती ने बढ़ाई विजय की मुश्किलें


Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार और तमिझगा वेत्री कड़गम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय इस समय सबसे चर्चित चेहरे बने हुए हैं. विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित करने के बावजूद विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सके. इसकी वजह कोई राजनीतिक हार नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीकी चूक बताई जा रही है जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदल दिया.

रणनीतिक गलती बड़ी रुकावट बन गई

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, विजय की राजनीतिक अनुभवहीनता और रणनीतिक गलती उनके लिए बड़ी रुकावट बन गई. दरअसल, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में संवैधानिक परंपरा के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने का मौका देते हैं. टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल का दर्जा हासिल किया था. हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे थी, लेकिन संवैधानिक रूप से विजय सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते थे.

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कांग्रेस का समर्थन जोड़ना पड़ा भारी

सूत्रों के अनुसार, विजय को केवल अपनी पार्टी के 108 विधायकों की सूची के साथ राज्यपाल के पास जाना चाहिए था. इससे वह “सिंगल लार्जेस्ट पार्टी” के तौर पर सरकार गठन का दावा करते और राज्यपाल उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का अवसर दे सकते थे. लेकिन विजय ने अपने दावे के साथ कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन पत्र भी जोड़ दिया. यही कदम उनके लिए मुश्किल का कारण बन गया. जैसे ही कांग्रेस के विधायकों के हस्ताक्षर शामिल हुए, मामला सबसे बड़ी पार्टी के दावे से हटकर गठबंधन सरकार के दावे में बदल गया. इसके बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय से साफ कहा कि अगर वे गठबंधन के तौर पर दावा कर रहे हैं, तो उन्हें 118 विधायकों का समर्थन पत्र लाना होगा.

बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की तेज हुई कवायद

राज्यपाल की इस सख्ती के बाद विजय की पार्टी बहुमत जुटाने में सक्रिय हो गई. फिलहाल टीवीके और कांग्रेस मिलाकर 112 विधायकों का समर्थन विजय के पास बताया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें 6 और विधायकों की जरूरत थी. राजनीतिक हलकों में चर्चा रही कि टीवीके ने इसके लिए लेफ्ट पार्टियों और वीसीके से संपर्क साधा. बाद में CPI, CPI-M और VCK ने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया. इन तीनों दलों के दो-दो विधायक हैं, जिससे विजय का आंकड़ा बहुमत के पार पहुंचता दिखाई दे रहा है.

फिर राज्यपाल से मिल सकते हैं विजय

रिपोर्ट्स के मुताबिक, समर्थन जुटाने के बाद विजय एक बार फिर राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं. माना जा रहा है कि शुक्रवार शाम तक इस राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है.

अनुभव की कमी या जल्दबाजी?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर विजय केवल सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर दावा पेश करते, तो उन्हें पहले ही सरकार गठन का मौका मिल सकता था. लेकिन गठबंधन के समर्थन पत्र साथ ले जाने से मामला तकनीकी रूप से बदल गया और उन्हें अतिरिक्त समर्थन जुटाने की जरूरत पड़ गई. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि विजय तेजी से तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं और छोटे दल भी अब उन्हें नए शक्ति केंद्र के रूप में देखने लगे हैं.

Tags: tvk political mistakevijay oath ceremony delay
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