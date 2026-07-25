Footpath Driving Rules: क्या आप भी ट्रैफिक जाम में फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं बाइक? हो सकता है तगड़ा नुकसान, जानें कितना लगेगा जुर्माना

Footpath Driving Rules: बड़े शहरों में अक्सर लोग लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं. ऐसे में कई बाइक और स्कूटर चालक कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी बाइक या स्कूटर को फुटपाथ पर चढ़ाकर निकालने की कोशिश करते हैं. अक्सर आपने ऐसी वीडियो या असल में लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा. लेकिन, कुछ मिनटों की यह जल्दबाजी न केवल पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन सकती है, बल्कि आपको कानूनी परेशानी और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. लोगों के आवनागमन को सुरक्षित बनाने के लिए अब कर्नाटक सरकार एक सख्त एक्शन लेने जा रही है.

जब कोई बाइक या स्कूटर फुटपाथ पर चलाया जाता है तो ऐसे में तो दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. यही कारण है कि ट्रैफिक नियमों में फुटपाथ पर वाहन चलाने को गंभीर उल्लंघन माना जाता है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है.

फुटपाथ पर बाइक चलाने से कितना होगा जुर्माना?

अगर अब आप फुटपाथ पर बाइक चलाने की गलती करते हैं तो ऐसे में अब आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. परिवहन मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा का कहना है कि उन्हें फुटपाथ पर वाहन चलाने की लगातार शिकायत मिल रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पैदल चल रहे यात्रियों को चोट भी लग सकती है इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस संदर्भ में उन्होंने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की सिफारिश साथ ही ट्रैफिक पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. हालांकि, अभी जुर्माना 5 हजार हुआ नहीं है, लेकिन आगे चलकर ऐसा लागू किया जा सकता है.

फुटपाथ पर गाड़ी चलाने के क्या हैं नियम?

भारत में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के तहत अगर आप फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है. अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग प्रावधान हैं. फिलहाल आमतौर पर ऐसे में 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है. फुटपाथ पर बाइक चलाने से कहीं न कहीं दुर्घटना होने का खतरा रहता है साथ ही साथ बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है.