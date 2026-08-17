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Hanuman Coin: ‘हनुमान सिक्का’ क्या है? क्या सच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवी-देवताओं वाले सिक्के बनवाए थे? क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई

Hanuman Coin: जांच के दौरान पुलिस को उनके भुवनेश्वर पहुंचने और खंडगिरी के एक अपार्टमेंट में होने के सुराग मिले. इसके बाद कारोबारी को बचा लिया गया.

By: JP Yadav | Published: August 17, 2026 12:58:39 PM IST

Hanuman Coin: ‘हनुमान सिक्का’ क्या है? क्या सच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवी-देवताओं वाले सिक्के बनवाए थे? क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई
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Hanuman Coin: ओडिशा के बलांगीर से अपहृत कारोबारी नरेंद्र साहू को आखिरकार स्थानीय पुलिस ने राजधानी भुवनेश्वर से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है.आरोप है कि विवाद के बाद करीब आधा दर्जन लोगों ने उन्हें जबरन अगवा कर भुवनेश्वर ले आए.  इसके बाद खंडगिरी इलाके के एक अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा. पुलिस ने शनिवार (15 अगस्त, 2026) को छापेमारी कर कारोबारी को सुरक्षित बरामद कर लिया. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.

बलांगीर एसपी जी. अभिलाष के मुताबिक, शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को दोपहर के दौरान नरेंद्र साहू और कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन अपने साथ ले गए. इसके बाद उन्हें भुवनेश्वर लाकर खंडगिरी में डीएन रेगालिया मॉल के पास एक अपार्टमेंट में रखा गया.

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उधर, काफी देर तक नरेंद्र साहू के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, टोल गेट और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी तलाश शुरू की. 

छापेमारी कर छुड़ाया व्यापारी को

इसके बाद शनिवार (15 अगस्त, 2026) दोपहर पुलिस टीम ने अपार्टमेंट में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान नरेंद्र साहू को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई के दौरान हथियार भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस की शुरुआती जांच में मामले के पीछे आर्थिक विवाद की आशंका जताई जा रही है. जांच में नरेंद्र साहू और आरोपी खितीश चंद्र साहू के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, करीब चार साल पहले नरेंद्र साहू ने कथित तौर पर खितीश से 2.70 करोड़ रुपये लिए थे। इस रकम को लेकर विवाद चलने की बात सामने आई है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब कथित ‘हनुमान कॉइन’ से जुड़े विवाद और पैसों के लेनदेन समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है. खितीश चंद्र साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों के बयानों में अंतर सामने आने के बाद पुलिस ने आमने-सामने पूछताछ भी की.

जांच में पुलिस को आशंका है कि अपहरण की घटना में छह से सात लोग शामिल थे। इनमें से कुछ आरोपी फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी पहचान और भूमिका का पता लगाने के साथ-साथ अपहरण, मारपीट, हथियारों की बरामदगी और कथित वित्तीय विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

क्या है हनुमान कॉइन What Is the Hanuman Coin

सोशल मीडिया पर फैली एक मनगढ़ंत कहानी है- हनुमान सिक्का. आम तौर पर यह तांबे के एक ऐसे नकली टोकन के बारे में है जिस पर 1818 या फिर 1616 लिखा जाता है. इस सिक्के के एक तरफ भगवान हनुमान या राम दरबार की तस्वीर और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के निशान बने होते हैं. ऑनलाइन अफवाहों में झूठा दावा किया जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक मुद्रा (करेंसी) थी जिन पर बाद में  देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रोक लगा दी थी.

क्या है सच्चाई

यह असली मुद्रा नहीं है. दरअसल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 से पहले कभी भी हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों या अंग्रेज़ी मूल्यवर्ग (डिनोमिनेशन) वाले सिक्के नहीं बनाए थे. कंपनी के शुरुआती सिक्कों पर फारसी/मुग़ल लिपि और ज्यामितीय डिज़ाइन होते थे. ये चीजें असल में काल्पनिक वस्तुएं या धार्मिक मंदिर के टोकन हैं जिन्हें दशकों बाद (अक्सर 20वीं सदी के मध्य में) पुराने ज़माने की चीज़ों जैसा दिखाने के लिए बनाया गया था. इनका कोई ऐतिहासिक या आधिकारिक मौद्रिक मूल्य नहीं है, हालाँकि कभी-कभी इन्हें ऑनलाइन अनोखी या आध्यात्मिक चीज़ों के तौर पर कम कीमत पर बेचा जाता है.

Tags: Odisha News
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