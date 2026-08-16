ISRO का ‘बाहुबली रॉकेट’, 9 महीने अंतरिक्ष में भटकने के बाद धरती पर लौटा, क्या है LVM3 की खासियत

ISRO Bahubali Rocket: ISRO का ‘बाहुबली रॉकेट’ इन दिनों काफी चर्चा में है. इसरो के LVM3-एम5 रॉकेट का C25 अपर स्टेज करीब 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद 30 जुलाई 2026 को धरती के वायुमंडल में वापस आ गया. इसे इसरो का बाहुबली रॉकेट माना जा रहा है. LVM3 वही रॉकेट है जिसने 2023 में चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में भेजा था. इसके जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था.

वापस आने के बाद इस रॉकेट को लेकर चर्चा काफी तेज है. इसके बाद इसरो ने इसे ऐसी ऑर्बिट में रखा, जिससे यह लंबे समय तक अंतरिक्ष में न रहे और एक फिक्स टाइम या समय पूरा हो जाने के बाद धरती के वायुमंडल में वापस आ जाए.

क्या है ISRO के बाहुबली रॉकेट की खासियत?

ISRO के बाहुबली रॉकेट की ऐसी कई बातें हैं, जो इसे काफी खास और अन्य रॉकेट से काफी अलग बनाता है. यह LVM3 के नाम से जाना जाता है. यह रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है साथ ही साथ बात करें अगर वजन की तो इसका कुल वजन 640 से लेकर 642 टन है. यह रॉकेट 4,000 किलोग्राम से भारी श्रेणी में आता है और देश की सैन्य-संचार प्रणाली को उन्नत करने में मददगार साबित होगा. इस रॉकेट को इसके भारी वजन के कारण बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है.

अंतरिक्ष में रॉकेट का कचरा चिंता क्यों है?

अंतरिक्ष में भेजे गए हर रॉकेट का हर हिस्सा वापस धरती पर नहीं आता है. कुछ रॉकेट स्टेज ऐसी जगह में चले जाते हैं, जहां वे लंबे समय तक पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं. यही हिस्से समय के साथ Space Debris का हिस्सा बन सकते हैं. स्पेस डेब्रिस में पुराने उपग्रह, रॉकेट के इस्तेमाल किए गए हिस्से, टूटे हुए अंतरिक्ष यान और अन्य मानव निर्मित चीजें शामिल हो सकती हैं.