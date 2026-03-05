Lakhpati Bitiya Yojana: क्या होता है लखपति बिटिया योजना, कैसे करें इसके लिए आवेदन, जानें कितना मिलता है पैसा?

Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है. ये योजना पहले से चल रही लाडली योजना का ही विस्तारित रूप है. इसका मेन उद्देश्य ये है कि बेटियों को जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई पूरी होने तक आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई बीच में न रुके.

इस योजना के तहत सरकार अलग-अलग चरणों में बेटियों के खाते में पैसे जमा करती है. समय के साथ इन पैसों पर ब्याज भी जुड़ता रहता है और जब लड़की 21 साल की हो जाती है, तब तक ये राशि एक लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकती है.

किसे मिलेगा योजना का लाभ

लखपति बिटिया योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं.

लड़की का जन्म दिल्ली में हुआ होना चाहिए.

परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो.

परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

अगर कोई लड़की दिल्ली में पढ़ाई कर रही है लेकिन उसका जन्म किसी दूसरे राज्य में हुआ है या उसका परिवार स्थायी रूप से दिल्ली का निवासी नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

इसके अलावा, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का फायदा दिया जाएगा. हालांकि जो बेटियां सरकारी या लाइसेंस प्राप्त देखभाल केंद्रों में रहती हैं, उनके लिए कुछ नियमों में छूट दी जा सकती है.

योजना के तहत कितनी राशि मिलती है

इस योजना में सरकार बेटी के आधार से जुड़े बैंक खाते में अलग-अलग समय पर पैसे जमा करती है.

जन्म के समय: 11,000 रुपये

पहली कक्षा में दाखिले पर: 5,000 रुपये

छठी कक्षा में: 5,000 रुपये

नौवीं कक्षा में: 5,000 रुपये

दसवीं कक्षा पास करने पर: 5,000 रुपये

बारहवीं कक्षा पास करने पर: 5,000 रुपये

ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने पर: 20,000 रुपये

इस तरह सरकार कुल मिलाकर लगभग 56,000 रुपये जमा करती है. समय के साथ ब्याज जुड़ने पर ये रकम 21 साल की उम्र तक एक लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है. ये राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है.

आवेदन कैसे करें

लखपति बिटिया योजना के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. आवेदन करने के लिए दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. आवेदन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जैसे:

जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र

दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाते की जानकारी

इन दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पात्र होने पर बेटी के खाते में तय चरणों के अनुसार राशि जमा की जाएगी.