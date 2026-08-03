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क्या है IPC धारा 498A? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप में भी मिलेगी कानूनी सुरक्षा

What is IPC Section 498A: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी जैसे संबंध (Live-in Relationship) में भी महिला पर क्रूरता होने पर IPC की धारा 498A लागू हो सकती है. जानिए क्या यह धारा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 3, 2026 4:43:24 PM IST

क्या है IPC धारा 498A?
क्या है IPC धारा 498A?


सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी पुरुष और महिला के बीच विवाह करने का स्पष्ट इरादा था और उनका संबंध विवाह जैसा था, तो ऐसी स्थिति में महिला को कानूनी संरक्षण मिल सकता है.  इस आधार पर IPC की धारा 498A लागू की जा सकती है. चलिए जानते हैं इस धारा के बारे में. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल वैध विवाह न होने के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A का लाभ स्वतः नहीं रोका जा सकता. हालांकि, यह धारा हर लिव-इन रिलेशनशिप पर अपने आप लागू नहीं होगी.कोर्ट ने कहा कि संबंधित महिला को यह साबित करना होगा कि दोनों पक्षों का विवाह करने का इरादा था और उनका संबंध विवाह जैसी प्रकृति का था. इसके बाद ही मामले के तथ्यों के आधार पर धारा 498A के तहत कानूनी संरक्षण पर विचार किया जाएगा. आपको बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर्नाटक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की.

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क्या है IPC की धारा 498 A?

जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, उस महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन साल तक की जेल की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा.

इन दो बातों का रखें ध्यान…

1. जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा काम जो इस तरह का हो कि महिला आत्महत्या कर ले या महिला की जान, हाथ-पैर या सेहत (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो.
2. महिला को परेशान करना, जहाँ ऐसा परेशान करना उसे या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी या कीमती सिक्योरिटी की गैर-कानूनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर करने के मकसद से हो या उसके या उससे जुड़े किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में नाकाम रहने के कारण हो.

यह खबर भी पढ़ें: गजब हो गया भाई! न सलामी, न परेड… दांतों से कार खींचकर दी IG को यादगार विदाई, हर कोई रह गया हैरान

Tags: IPC Section 498A
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