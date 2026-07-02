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क्या होता है हैमर मिसाइल और MP-ATGM? जिसे भारतीय सेना में किया जा सकता है शामिल

What is HAMMER: 3 जुलाई को रक्षा मंत्रालय की एक अहम बैठक हो रही है. जिसमें HAMMER एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल, Verba एयर डिफेंस सिस्टम, MP-ATGM और स्यूडो-सैटेलाइट जैसे बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है.

By: Sohail Rahman | Published: July 2, 2026 10:47:58 PM IST

क्या होता है हैमर मिसाइल, जिसे इंडियन आर्मी में किया जा सकता है शामिल
क्या होता है हैमर मिसाइल, जिसे इंडियन आर्मी में किया जा सकता है शामिल


DAC Meeting: रक्षा मंत्रालय 3 जुलाई को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की एक अहम बैठक करने जा रहा है. यह बैठक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना व नौसेना के नए प्रमुखों की मौजूदगी में होगी. बैठक में HAMMER एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल, Verba एयर डिफेंस सिस्टम, MP-ATGM और स्यूडो-सैटेलाइट जैसे बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है.

कई महीनों के अंतराल के बाद हो रही यह बैठक भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है.

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बैठक का एजेंडा क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एजेंडे में सबसे अहम स्वदेशी सिस्टम ‘मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल’ (MP-ATGM) है. बताया जा रहा है कि इस डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है. जिसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) करेगी. भारतीय सेना को 100 लॉन्चर, 2,300 मिसाइलें और 5 सिम्युलेटर मिलेंगे. इस प्रोजेक्ट के लागत की बात करें तो वह 2,600 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है. रक्षा मंत्रालय निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी पार्टनर के तौर पर शामिल करने की योजना बना रहा है.

DAC की बैठक में 600 हैमर प्रिसिजन-गाइडेड म्यूनिशन (सटीक निशाना लगाने वाले हथियार) खरीदने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. हालांकि ये मिसाइलें फ्रांसीसी कंपनी Safran बनाती है, लेकिन इनका उत्पादन भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के सहयोग से किया जाएगा. जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2400 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

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क्या है हैमर मिसाइल?

HAMMER (हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) एक एडवांस्ड फ्रांसीसी एयर-टू-ग्राउंड प्रिसिजन-गाइडेड हथियार सिस्टम है, जिसे Safran Electronics & Defense ने विकसित किया है. इसे अक्सर मिसाइल कहा जाता है, लेकिन असल में यह एक स्मार्ट ग्लाइड-बम किट है जो आम अनगाइडेड बमों को बहुत सटीक, स्टैंड-ऑफ हथियारों में बदल देती है.

क्या है MP-ATGM?

मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें (MP-ATGMs) हल्के वजन वाले, कंधे से दागे जाने वाले या ट्राइपॉड पर लगाए जाने वाले हथियार सिस्टम हैं. इन्हें पैदल सेना के लिए बनाया गया है ताकि वे आधुनिक और भारी बख्तरबंद वाले मुख्य युद्धक टैंकों (MBTs) को नष्ट कर सकें. ये सिस्टम आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं और इनकी मदद से दो लोगों की टीम भारी वाहनों पर निर्भर रहे बिना ही खतरनाक खतरों को खत्म कर सकती है.

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Tags: home-hero-pos-1Indian Army
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