क्या है एथेनॉल? कैसे बनता है और क्या सच में इससे चल सकती है कार? जानें इंजन और माइलेज पर इसका असर

What is ethanol: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों में एथेनॉल काफी लोकप्रिय हो गया है. अब सरकार द्वारा भी गाड़ियों में एथेनॉल का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है. भारत समेत कई देशों में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसा इसलिए ताकि ईंधन आयात पर होने वाले भारी खर्च को कम किया जा सके साथ ही साथ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर उसपर लगाम लगाई जा सके. हालांकि, ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या एथेनॉल वास्तव में पेट्रोल का विकल्प बन सकता है? क्या इससे कार या बाइक सामान्य रूप से चल सकती है?

वहीं, कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी रहते हैं कि एथेनॉल से इंजन पर तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है. कुछ लोगों का मानना है कि एथेनॉल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है. इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे.

क्या है एथेनॉल?

एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल आधारित ईंधन है, जिसे कृषि उत्पादों की मदद से तैयार किया जाता है. वाहनों में इसे डाले जाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और माना जाता है कि इससे प्रदूषण होने की आशंका भी काफी हद तक कम होती है. एथेनॉल को आमतौर पर चीनी या फिर स्टार्च युक्त कृषि उत्पादों जैसे की गन्ना, मक्का, चावल और फलों से बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल केवल गाड़ियों में ईंधन या फ्यूल के तौर पर ही नहीं किया जाता है बल्कि, दवा और सैनिटाइजर जैसी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है. बात करें अगर एथेनॉल से गाड़ियां चलने की तो इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके सामान्य रूप से गाड़ियों को चलाया जा सकता है. वाहनों में इसका इस्तेमाल करना कई तरीकों से फायदेमंद भी माना जाता है.

इंजन और माइलेज पर एथेनॉल का असर

देखा जाए तो इंजन और माइलेज पर एथेनॉल का थोड़ा असर आपको देखने को मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अलवा जानकारों की मानें तो एथेनॉल का असर आपके वाहन के इंजन के साथ ही माइलेज पर भी थोड़ा पड़ सकता है. हालांकि, बात करें अगर माइलेज की तो ऐसे में माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है साथ ही साथ इंजन की तकनीक पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका मामुली फर्क ही देखने के लिए मिलता है.