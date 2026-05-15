What Is El Nino: क्या है एल नीनो जो भारत में मचा सकता है अफरा-तफरी? IMD के अलर्ट के बाद देश भर में मचा हड़कंप

El Nino: भारत ऐसे मॉनसून सीजन में जा रहा है जो सालों में मौसम के सबसे चिंताजनक संकेतों में से एक लेकर आया है. इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के 2026 के लिए 13 अप्रैल को जारी पहले लॉन्ग-रेंज फोरकास्ट में चेतावनी दी गई है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जो जून से सितंबर तक देश का मुख्य बारिश का मौसम है, इस साल नॉर्मल से कम या कम रहने की संभावना है.

क्या है पीछे की वजह?

यह एक संभावित ऐतिहासिक एल नीनो है जो इस समय प्रशांत महासागर में बन रहा है.एल नीनो सेंट्रल प्रशांत महासागर का समय-समय पर गर्म होना है जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को बिगाड़ता है. खासकर भारत के लिए, जब एल नीनो मज़बूत होता है, तो यह भारत की मॉनसून हवाओं को कमज़ोर कर देता है, जिससे बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ता है. जबकि कुछ हिस्सों में बारिश चिंताजनक रूप से कम हो जाती है, एल नीनो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश लाता है.ये कुछ ही जगहें हैं जो मौसम के असर का सामना करने वाली हैं क्योंकि एल नीनो आने और भारतीय उपमहाद्वीप में अफ़रा-तफ़री मचाने की तैयारी कर रहा है.

क्लाइमेट साइंटिस्ट डॉ. माधवन नायर ने कहा, “इक्वेटोरियल पैसिफिक तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिससे जून या जुलाई तक एल नीनो इवेंट बन सकता है.” “यह इवेंट 1997 और 2015 की तरह ही बहुत गंभीर एल नीनो इवेंट हो सकता है.”

एल नीनो का अनुमान क्या है?

IMD ने अनुमान लगाया है कि इस साल मॉनसून की बारिश लॉन्ग-पीरियड एवरेज (LPA) के 92 परसेंट तक पहुंचने की संभावना है, जो इसे “नॉर्मल से कम” कैटेगरी में रखता है. 1971 से 2020 के डेटा के आधार पर, LPA जून-सितंबर सीज़न में लगभग 870 mm है.कम बारिश वाले सीज़न की संभावना, जिसका मतलब है कि बारिश LPA के 90 परसेंट से कम हो जाएगी, 35% है, जो 16 परसेंट की पुरानी संभावना से दोगुनी से भी ज़्यादा है.दुनिया भर के अलग-अलग क्लाइमेट मॉडल्स ने संकेत दिया है कि एल नीनो 2026 के बीच में आ सकता है, जिससे पूरे भारत में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो सकता है. दूसरे शब्दों में, यह लगभग हमारे दरवाज़े पर है.

IMD और स्काईमेट, जो भारत की लीडिंग प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी है, दोनों का कहना है कि मॉनसून का पहला आधा हिस्सा, खासकर जून में, काफ़ी हद तक स्टेबल रह सकता है.लेकिन दिक्कतें अगस्त और सितंबर में शुरू होंगी जब एल नीनो का असर पूरी तरह महसूस होगा, जिससे ज़्यादातर बारिश कम हो जाएगी.

भारत में किन जगहों पर एल नीनो का खतरा है?

भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य इलाकों में सूखे के रूप में सबसे ज़्यादा खतरा होगा, जिससे शायद लंबे समय तक सूखा और खेती का नुकसान हो सकता है.पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अगस्त और सितंबर के दौरान खास तौर पर कमज़ोर होते हैं, जबकि मध्य और पश्चिमी भारत के मुख्य मॉनसून इलाकों में कम बारिश होने की उम्मीद है.मध्य प्रदेश में, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और नर्मदापुरम जैसे इलाकों में नॉर्मल से कम बारिश होने की उम्मीद है.सिर्फ़ लद्दाख, राजस्थान के कुछ हिस्से, नॉर्थईस्ट और तेलंगाना समेत उत्तरी दक्षिणी पेनिनसुला में ही बड़ी कमी से बचने की उम्मीद है.हालांकि इन इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन चेन्नई जैसी जगहों पर भारी बारिश होगी जिससे भारी बाढ़ और तबाही हो सकती है.जैसे-जैसे मौसम के अनुमान आ रहे हैं, और तेज़ एल नीनो आने की संभावना के संकेत मिल रहे हैं, लोकल अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, और बेहतर होगा कि वे तैयार रहें. ऐसा करने का मुख्य कारण पिछली गलतियाँ न दोहराना और गंभीर नतीजों का सामना न करना होगा.