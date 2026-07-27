E20 Janata Party: क्या है E20 जनता पार्टी, कौन चला रहा है मुहिम और क्या है इसकी मांगे? पूरी जानकारी देखें यहां

What Is E20 Janata Party: NEET पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था. इस आंदोलन को पूरे देश से भारी सपोर्ट मिला था. जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया. इस आंदोलन की सफलता के बाद ट्रांसपोर्ट और रोड डेवलपमेंट मिनिस्टर नितिन गडकरी के खिलाफ भी अब ऐसा ही आंदोलन शुरू किया गया है. जिसके लिए E20 जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं. इन अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. 27 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे तक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 240K से ज़्यादा फॉलोअर्स थे.

E20 जनता पार्टी क्या है?

E20 पेट्रोल के विरोध में शुरू किया गया एक ऑनलाइन इंडिपेंडेंट सिटिज़न कैंपेन है, जिसका मकसद सिर्फ़ आम लोगों की ज़िंदगी से सीधे जुड़े मुद्दों को उठाना है. E20 जनता पार्टी हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा था, “हमारी एकमात्र प्राथमिकता ट्रांसपेरेंसी पक्का करना, कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करना, और भारत की E20 (20% इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल) पॉलिसी के असल असर के बारे में खुली, बिना किसी भेदभाव वाली पब्लिक बातचीत को बढ़ावा देना है.”

E20 जनता पार्टी की मुख्य मांगें क्या हैं?

देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 समेत 100% शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए.

गाड़ी के ग्राहकों ने जिस फ्यूल की मांग

आम लोगों की गाड़ियों पर फ्यूल एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्ती नहीं किए जाने चाहिए.

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E20 जनता पार्टी किसने शुरू की?

इस मूवमेंट की शुरुआत किसने और कहां की, इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. इस बीच, कई पोस्ट में यह भी कहा गया है कि यह कोई सोशल ऑर्गनाइज़ेशन या संस्था नहीं बल्कि एक सोशल मास मूवमेंट है.

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