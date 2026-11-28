केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक नए विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. सरकार इसे अगले सप्ताह संसद के विशेष सत्र में पेश कर सकती है. इस वजह से परिसीमन एक बार फिर चर्चा में है. आइए समझते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं कैसे तय की जाती हैं.

क्या है परिसीमन का मतलब?

परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों की संख्या और उनके क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है. इस प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटें भी तय की जाती हैं.

सीमाएं कौन तय करता है?

यह काम परिसीमन आयोग करता है, जिसका गठन संसद के कानून के तहत किया जाता है. देश में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में चार बार परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं. हालांकि, पहली बार 1950-51 में राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की मदद से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कराई थी.

नए बिल में क्या खास है?

इस साल अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार ने 2002 के पुराने कानून की जगह ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ पेश किया था. इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार को नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का बंटवारा तय करने के लिए परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार दिया गया है. सरकार का कहना है इससे महिला आरक्षण भी जल्द लागू हो सकेगा.

क्या सरकार बदल सकती है?

परिसीमन की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र संस्था यानी परिसीमन आयोग की होती है. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज करते हैं. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी शामिल होते हैं. आयोग का फैसला अंतिम होता है. इसे न तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही संसद या विधानसभा इसमें बदलाव कर सकती है. इसका फैसला राष्ट्रपति की तय तारीख से लागू होता है.

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