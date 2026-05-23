क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने इंटरनेट की दुनिया में मचाया भूचाल, जानिए कौन चला रहा ये अनोखी मुहिम

What is Cockroach Janata Party: इंटरनेट पर कभी कभी कुछ ऐसी चीजें वायरल होती रही है, जो लोगों का ध्यान खींच लेती है. इन दिनों ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सोशल मीडिया पर छाई हुई है. अभी इसे शुरू हुए कुछ दिन ही हुए हैं, और इसके इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं. आखिर क्या है ये पार्टी और कौन है इसका संस्थापक. चलिए जानते हैं सबकुछ.

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की वेबसाइट खुद को उन लोगों की राजनीतिक पार्टी बताती है जिन्हें व्यवस्था ने नजरअंदाज कर दिया है. यह खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहती है. यह पार्टी जेन जी युवाओं को डेडिकेटेड है. CJP की वेबसाइट पर दिए गए एलिजिबिलिटी के अनुसार, पार्टी में शामिल होने के लिए व्यक्ति को बेरोजगार, आलसी और लगातार ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए और उसमें पेशेवर रूप से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए.

क्या है इस संघठन के मुख्य मुद्दे?

इस संगठन ने मीम्स का इस्तेमाल करते हुए तीखे राजनीतिक व्यंग्य और टिप्पणियों के माध्यम से ऑनलाइन लोकप्रियता हासिल की. ​​इसकी अधिकांश सामग्री बेरोजगारी, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा जैसी युवाओं की चिंताओं पर केंद्रित है, जिसे ग्राफिक्स, एनिमेशन, घोषणापत्र और चार्टर-शैली की मांगों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है.

कैसे शुरू हुई ये पार्टी?

बीते 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा वरिष्ठ पद की मांग करने वाली याचिका पर एक वकील को फटकार लगाते हुए पैरासाइट्स और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर हुए विवाद के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी. CJI ने कहा था, ‘कॉकरोच की तरह कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई स्थान. उनमें से कुछ मीडिया में शामिल हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं.’

कौन हैं इसका फाउंडर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं. आपको बता दें वह मात्र 30 वर्ष के हैं. उन्होंने पुणे में पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह फिलहाल बोस्टन विश्वविद्यालय में जनसंपर्क में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं. इसके अलावा अभिजीत 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे और पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम किया.

इंस्टाग्राम पर मिलियन में फॉलोअर्स

16 मई को इस मजाकिया पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई. मात्र एक हफ्ते के अंदर इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं. एक्स पर भी इसका अकाउंट था, लेकिन इसे अब इंडिया में बैन कर दिया गया है.

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