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चाइनिज मांझा क्या होता है, इसका इस्तेमाल करने पर कितनी सजा होती है?

Chinese Manjha: 15 अगस्त नजदीक आ चुका है. ऐसे में आपको दिल्ली की आसमान में पतंग उड़ते हुए दिखाई देंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि चाइनिज मांझा क्या होता है?

By: Sohail Rahman | Published: August 9, 2026 2:51:03 PM IST

क्या होता है चाइनिज मांझा?
क्या होता है चाइनिज मांझा?


Chinese Manjha: 15 अगस्त आने वाले है. ऐसे में आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि लोग इस महीने में जमकर पतंग उड़ाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश के कई राज्यों में चाइनिज मांझा बैन किया हुआ है. आपने अक्सर खबरों में पढ़ा होगा कि चाइनिज मांझे से कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग घायल हुए ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर चाइनिज मांझा क्या होता है. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि मांझा क्या होता है?

मांझा पतंग की डोर को कहते हैं. जिस पर खुरदरी चीज की परत चढ़ाई जाती है ताकि वह हवा में दूसरी पतंगों की डोर को काट सके. पुराने समय की बात करें तो यह सूती धागे पर चावल की लेई, पेड़ का गोंद और कांच या फिटकरी के पाउडर जैसी खुरदरी चीजों की परत चढ़ाकर बनाया जाता था. ये पारंपरिक डोरें काफी हद तक सुरक्षित थीं. ज्यादा खिंचाव पड़ने पर ये टूट जाती थीं और त्योहार के बाद अपने-आप नष्ट हो जाती थीं.

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चाइनीज मांझा क्या होता है?

चाइनीज मांझा नायलॉन या प्लास्टिक मोनोफिलामेंट जैसे सिंथेटिक मटीरियल से बनता है जो आसानी से नष्ट नहीं होते. इन पर कांच का पाउडर, धातु की धूल या दूसरी तेज धार वाली खुरदरी चीजों की परत चढ़ाई जाती है. इस बनावट की वजह से यह पारंपरिक सूती मांझे के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत, तेज धार वाला और खतरनाक होता है. सूती धागे के मुकाबले सिंथेटिक धागा आसानी से नहीं टूटता. यानी यह सड़कों और खुली जगहों पर कई दिनों तक तना रह सकता है और दूसरी पतंगों की डोर से कटता भी नहीं है.

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चाइनिज मांझा कहां-कहां बैन हैं?

देश के कई राज्यों में अधिकारियों ने सिंथेटिक या चीनी मांझे के बनाने, बेचने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, खासकर मकर संक्रांति और स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहारों से पहले. मध्य प्रदेश में ‘इंडियन सिटिजन सिक्योरिटी कोड’ के तहत नवंबर के आखिर से जनवरी तक चाइनिज मांझे पर रोक रहती है. अदालतों ने इसके सख्त पालन और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. गुजरात में उत्तरायण के दौरान ऐसी ही रोक लागू रहती है और इसके बेचने व इस्तेमाल को अपराध माना जाता है, जबकि तेलंगाना ने जनवरी 2016 में ही ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम’ के तहत चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया था.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नायलॉन और पतंग उड़ाने वाली दूसरी ऐसी सिंथेटिक डोर के खरीदने, बांटने और इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी है जो आसानी से नष्ट नहीं होतीं.

चाइनिज मांझा क्यों खतरनाक होता है?

चाइनिज मांझे को इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि इसमें गोंद और पिसा हुआ कांच मिलाया जाता है ताकि यह दूसरी पतंगों की डोर को काट सके. इससे यह धागा रेजर की तरह तेज धार वाला तार बन जाता है, जिससे इंसानी त्वचा पर गहरे घाव हो सकते हैं, वाहन चलाने वालों की गर्दन बुरी तरह कट सकती है, जंगली जानवर इसमें फंसकर जान गंवा सकते हैं और बिजली के शॉर्ट-सर्किट भी हो सकते हैं.

चाइनिज मांझे के लिए क्या कानून है?

भारतीय कानून के तहत, चाइनिज मांझा जो नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मटीरियल से बना होता है और जिस पर कांच या धातु का पाउडर लगा होता है. ऐसे मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और इस्तेमाल गैर-कानूनी है और इस पर सख्त रोक है. नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा हो सकती है, जिसमें 5 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है.

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