Bhargavastra: भारत के स्वदेशी ‘भार्गवास्त्र’ काउंटर-ड्रोन सिस्टम ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में अपने डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. ‘सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड’ द्वारा विकसित, यह सिस्टम एक वाहन पर लगा हुआ है. इसमें एयर डिफेंस रॉकेट और गाइडेड माइक्रो-मिसाइलें शामिल हैं, जो दुश्मन के ड्रोन झुंडों (ड्रोन स्वार्म) का मुकाबला करने में सक्षम हैं.



देश ने आधुनिक युद्ध के सबसे तेज़ी से बढ़ते खतरों में से एक, ‘ड्रोन स्वार्म’ (ड्रोन के झुंड) का मुकाबला करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. ‘भार्गवास्त्र’ को भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित ‘टू-लेयर’ (दो-स्तरीय), वाहन पर लगा ‘काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम’ बताया जा रहा है.

पोखरण में क्या हुआ?

SDAL के अनुसार, 20 से 24 नवंबर के बीच हुए ये इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के थे, जिसे एक साथ कई दुश्मन ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि इस दौरान सिस्टम से रॉकेट और माइक्रो-मिसाइलें दोनों दागी गईं.

इसमें दो तरह के परीक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. ‘भार्गवास्त्र’ के अपने सेंसर और C4I नेटवर्क ने जिन ड्रोन-समूहों (स्वार्म-ड्रोन) का पता लगाया और उन्हें ट्रैक किया, उन पर रॉकेट दागे गए. SDAL के अनुसार, इन रॉकेटों के वॉरहेड अपने तय निशानों पर सटीक रूप से लगे. यह अलग बात है कि सेना ने अभी तक अपना मूल्यांकन जारी नहीं किया है.

‘भार्गवास्त्र’ कैसे बना है?

इसमें ‘टू-लेयर’ (दो-स्तरीय) प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि दो तरह के हथियार एक साथ मिलकर काम करते हैं. ‘वर्जन-I’ में एयर डिफेंस रॉकेट का इस्तेमाल होता है, जबकि ‘वर्जन-II’ में गाइडेड माइक्रो-मिसाइलें जोड़ी गई हैं. इनमें ऑटोनॉमस गाइडेंस और इन्फ्रारेड सीकर लगे हैं, जो सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं.

इसका लॉन्चर बड़ी मात्रा में हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ‘वर्जन-I’ में रॉकेट के लिए 64 ट्यूब हैं और ‘वर्जन-II’ में 64 माइक्रो-मिसाइलें रखी जा सकती हैं. ड्रोन-समूह (स्वार्म) अपनी बड़ी संख्या के कारण खतरनाक होते हैं और यह सिस्टम उसी तरह से जवाब देने के लिए बनाया गया है.

इसे तैनात करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है. पूरा सिस्टम सेना के तीन वाहनों पर लगा है, जिनमें लॉन्चर के साथ-साथ इंटीग्रेटेड सेंसर और कमांड-एंड-कंट्रोल उपकरण मौजूद हैं. ‘भार्गवास्त्र’ ‘व्हीकल-माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम’ (VMCSDS) है . इसने 20 से 24 नवंबर, 2026 के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपने इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल पूरे किए. सेना द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का उपयोग करने से लॉजिस्टिक्स आसान हो जाता है. यह उन प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें सैनिकों के साथ आगे बढ़ना होता है.

बिना आवाज किए पता लगा सकता है लक्ष्य

एक काउंटर-ड्रोन हथियार तभी प्रभावी होता है जब वह छोटे, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और अक्सर बिना आवाज किए चलने वाले लक्ष्यों को खोज सके. ‘भार्गवास्त्र’ के डिटेक्शन और ट्रैकिंग नेटवर्क में रेडियो-फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर और सर्विलांस रडार शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम भी हैं, जो दिन और रात दोनों समय लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करते हैं.

10 किमी दूर तक ड्रोन का लगा सकता है पता

कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर में एक ऐसा रडार है जो 10 किमी दूर तक के UAV (ड्रोन) का पता लगा सकता है. इसके साथ ही, इसमें EO/IR सर्विलांस सिस्टम और पैसिव RF सेंसर भी लगे हैं. ये सभी मिलकर एक लेयर्ड डिटेक्शन, ट्रैकिंग और क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं. इससे एक ऐसी ‘एयर सिचुएशन पिक्चर’ (हवाई स्थिति की तस्वीर) तैयार होती है, जिसकी मदद से ऑपरेटर किसी एक ड्रोन या एक साथ हमला करने वाले ड्रोन के झुंड (स्वार्म) को निशाना बना सकते हैं.