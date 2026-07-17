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क्या है अमृत भारत स्टेशन स्कीम? रेलवे यात्रियों को क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं; जानिए 75 स्टेशनों की लिस्ट और बजट!

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों के 75 रेलवे स्टेशन रीडेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, नई तकनीकें, सुरक्षा व्यवस्था और

By: Kajal Jain | Last Updated: July 17, 2026 12:10:53 PM IST

क्या है अमृत भारत स्टेशन स्कीम? रेलवे यात्रियों को क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं; जानिए 75 स्टेशनों की लिस्ट और बजट!
क्या है अमृत भारत स्टेशन स्कीम? रेलवे यात्रियों को क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं; जानिए 75 स्टेशनों की लिस्ट और बजट!


आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत 20 राज्यों में विकसित किए गए 75 अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन राष्ट्र का उद्घाटन करेंगे. करीब ₹1,570 करोड़ की लागत से तैयार ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं को स्थानीय संस्कृति और स्थापत्य विरासत के साथ खूबसूरती से जोड़ते हैं, जो वास्तव में ‘विरासत भी, विकास भी’ की भावना को दर्शाते हैं. इसी को साकार करते हुए आज, 17 जुलाई को पीएम मोदी पंजाब के जालंधर से देश के 75 आधुनिक ‘अमृत भारत स्टेशनों’ का उद्घाटन करेंगे. ये स्टेशन देश के 20 अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं और इन्हें बिल्कुल नए और मॉडर्न लुक में ढाला गया है. जानिए अमृत भारत स्टेशन योजना तो तैयार करने में प्रति स्टेशन कितना खर्च आया, रीडेवलपमेंट टार्गेट, पैसेंजर बेनिफिट, की फीचर्स और मॉडर्न सुविधाओं के बारे में.

आखिर क्या है यह ‘अमृत भारत स्टेशन स्कीम’?

आप अमृत भारत स्कीम को भारतीय रेलवे का एक ‘लॉन्ग टर्म मेकओवर प्लान’ कह सकते हैं. सरकार का लक्ष्य रेलवे स्टेशनों को सिर्फ ट्रेन पकड़ने या छोड़ने वाली जगह नहीं, बल्कि शहर के ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करना है. इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारे काम हड़बड़ी में नहीं, बल्कि बेहद सिस्टमैटिक तरीके से किए जा रहे हैं. स्टेशन की बिल्डिंग को सुंदर बनाना, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, आने-जाने के रास्ते (एंट्री-एग्जिट) को सुविधाजनक करना और प्लेटफॉर्म्स को चमकाना भी इस स्कीम का मुख्य हिस्सा है.

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हर एक स्टेशन में कितना आ रहा है खर्च?

रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आने वाले स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए यात्रियों की संख्या और उसके महत्व के हिसाब से बजट तय किया है. जिसमें छोटे स्टेशनों के विकास के लिए कुछ करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है जबकि बड़े और ज्यादा आवाजाही वाले स्टेशनों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं.जैसे- कानपुर के पनकी धाम स्टेशन को संवारने में जहां करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं जैसलमेर स्टेशन के लिए करीब 140 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. भारतीय रेलवे ने इस पूरे कायाकल्प के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का टारगेट सेट किया है.

कितने स्टेशनों की बदलेगी तकदीर?

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस करने का प्लान है, जिसमें बड़े महानगरों के स्टेशनों से लेकर छोटे शहरों के स्टेशन भी शामिल हैं. कमाल की बात यह है कि नए स्टेशनों के डिजाइन में उस इलाके या जगह की स्थानीय संस्कृति और इतिहास की झलक भी देखने को मिलेगी ताकि स्टेशन को सुरक्षा और आधुनिकता के साथ अलग पहचान दी जा सके.

नए स्टेशनों पर यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

अगर आप भी कभी 20 राज्यों के 75 अमृत भारत स्टेशनों पर जाएंगे या इनसे होकर सफर करेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा. स्टेशनों की इमारत को आधुनिकता के साथ सजाया गया है. अब ट्रेन लेट होने पर भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बैठने के लिए शानदार और बड़े वेटिंग हॉल्स बनाए गए हैं.  बुजुर्गों, बच्चों और भारी सामान वाले यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ियां) लगाई जा गई हैं. दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रैंप और अलग से लिफ्ट की व्यवस्था है. ट्रेन की सही जानकारी देने के लिए चमचमाते डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं.स्टेशन पर ‘वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ (OSOP) के स्टॉल होंगे, जहां से आप उस शहर की मशहूर चीजें खरीद सकेंगे. इको-फ्रेंडली लाइटिंग, हरियाली के लिए पेड़-पौधे और बिल्कुल साफ-सुथरे मॉडर्न टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं. यात्रियों को स्टेशन पर आने-जाने में भीड़-भाड़ या परेशानी न हो, इसलिए एंट्री और एग्जिट गेटको भी अलग रखा गया है.यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी जैसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और इमरजेंसी के लिए आधुनिक उपकरण और अग्नि सुरक्षा प्रणाली भी स्थापित की गई है.

यह योजना सिर्फ स्टेशनों को सुंदर,आकर्षक और सुविधाजनक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यात्रियों के ट्रेवल एक्सपीरिएंस को नेक्सट लेवल पर ले जाएगी. जब स्टेशन साफ-सुथरे होंगे, भीड़-भाड़ को मैनेज करने के लिए अलग-अलग रास्ते होंगे और तकनीक का सही इस्तेमाल होगा, तो यात्रा का आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा. 

सबसे ज्यादा खर्च किन स्टेशनों में हुआ?

स्टेशन का नाम

बजट (रुपये)

 राज्य का नाम
जैसलमेर 140 करोड़  राजस्थान
जालंधर कैंट 99 करोड़  पंजाब
प्रतापनगर 72 करोड़   गुजरात
फतेहपुर 33 करोड़   उत्तर प्रदेश
कालका 31 करोड़  हरियाणा
जलपाईगुड़ी रोड 35 करोड़   पश्चिम बंगाल

क्या 75 स्टेशन की लिस्ट में आपका शहर भी है?

नांदुरा, महाराष्ट्र (11 करोड़ रुपये)
जुन्नोर देव, मध्य प्रदेश (23 करोड़ रुपये)
बारामती, महाराष्ट्र (11 करोड़ रुपये)
तालचेर, ओडिशा (13 करोड़ रुपये)
बलांगीर, ओडिशा (20 करोड़ रुपये)
बरपाली, ओडिशा (22 करोड़ रुपये)
केसिंगा, ओडिशा (22 करोड़ रुपये)
पारलाखेमुंडी, ओडिशा (17 करोड़ रुपये)
शिवनारायणपुर, बिहार (7 करोड़ रुपये)
डीग, राजस्थान (15 करोड़ रुपये)
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश (33 करोड़ रुपये)
पनकी धाम, उत्तर प्रदेश (25 करोड़ रुपये)
विंध्याचल, उत्तर प्रदेश (23 करोड़ रुपये)
भिंड, मध्य प्रदेश (13 करोड़ रुपये)
हरपालपुर, मध्य प्रदेश (12 करोड़ रुपये)
छतरपुर, मध्य प्रदेश (12 करोड़ रुपये)
टीकमगढ़, मध्य प्रदेश (20 करोड़ रुपये)
ऐशबाग जंक्शन, उत्तर प्रदेश (24 करोड़ रुपये)
जलपाईगुड़ी रोड, पश्चिम बंगाल (35 करोड़ रुपये)
हल्दीबाड़ी, पश्चिम बंगाल (26 करोड़  रुपये)
मजबाट, असम (10 करोड़ रुपये)
मोदीनगर, उत्तर प्रदेश (26 करोड़ रुपये)
नरवाना, हरियाणा (27 करोड़ रुपये)
शामली, उत्तर प्रदेश (25 करोड़ रुपये)
जालंधर, कैंट पंजाब (99 करोड़ रुपये)
मुक्तसर, पंजाब (21 करोड़ रुपये)
धामपुर, उत्तर प्रदेश (11 करोड़ रुपये)
हर्रावाला, उत्तराखंड (25 करोड़ रुपये)
अंब अंदौरा, हिमाचल प्रदेश (24 करोड़ रुपये)
आनंदपुर साहिब, पंजाब (22 करोड़ रुपये)
कालका, हरियाणा (31 करोड़ रुपये)
मोहाली, पंजाब (22 करोड़ रुपये)
सोमेसर, राजस्थान (13 करोड़ रुपये)
दौसा, राजस्थान (15 करोड़ रुपये)
खैरथल, राजस्थान (12.79  करोड़ रुपये)
बाड़मेर, राजस्थान (18 करोड़ रुपये)
गोटन, राजस्थान (20.14 करोड़ रुपये)
जैसलमेर, राजस्थान (140 करोड़ रुपये)
रायनपाडु, आंध्र प्रदेश (25 करोड़ रुपये)
कंबम, आंध्र प्रदेश (12 करोड़ रुपये)
मंगलागिरि, आंध्र प्रदेश (13 करोड़ रुपये)
हाई-टेक सिटी, तेलंगाना (26 करोड़ रुपये)
चांपा, छत्तीसगढ़ (13 करोड़ रुपये)
बालाघाट, मध्य प्रदेश (8 करोड़ रुपये)
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश (17 करोड़ रुपये)
नैनपुर जंक्शन, मध्य प्रदेश (17 करोड़ रुपये)
बालोद, छत्तीसगढ़ (6 करोड़ रुपये)
सरोना, छत्तीसगढ़ (14 करोड़ रुपये)
बिमलगढ़, ओडिशा (6 करोड़ रुपये)
बारिपदा, ओडिशा (9 करोड़ रुपये)
मुरी, झारखंड (12 करोड़ रुपये)
पिस्का, झारखंड (21 करोड़ रुपये)
चेन्नई, पार्क तमिलनाडु (14 करोड़ रुपये)
निलंबूर रोड, केरल (16 करोड़ रुपये)
परप्पनंगडी, केरल (14 करोड़ रुपये)
थालास्सेरी, केरल (22 करोड़ रुपये)
तिरुर, केरल (26 करोड़ रुपये)
चिन्ना सलेम, तमिलनाडु (12 करोड़ रुपये)
कुन्नूर, तमिलनाडु (12 करोड़ रुपये)
अंगमाली फॉर कालडी, केरल (9 करोड़ रुपये)
चालाकुडी, केरल (10 करोड़ रुपये)
बंटवाला, कर्नाटक (18 करोड़ रुपये)
अलनावर, कर्नाटक (17 करोड़ रुपये)
बादामी, कर्नाटक (15 करोड़ रुपये)
कोप्पल, कर्नाटक (21 करोड़ रुपये)
अशोक नगर, मध्य प्रदेश (13.86 करोड़ रुपये)
सांची, मध्य प्रदेश (10 करोड़ रुपये)
शिवपुरी, मध्य प्रदेश (22 करोड़ रुपये)
विदिशा, मध्य प्रदेश (18 करोड़ रुपये)
ब्योहारी, मध्य प्रदेश (22 करोड़ रुपये)
गंगापुर सिटी, राजस्थान (24 करोड़ रुपये)
गोधरा, गुजरात (6 करोड़ रुपये)
प्रतापनगर, गुजरात (72 करोड़ रुपये)
पोरबंदर, गुजरात (7 करोड़ रुपये)
भक्तिनगर, गुजरात (24 करोड़ रुपये)

ये भी पढ़ें:- आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!

Tags: amrit bharat station schemeIndian Railwaysrailways ministry
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