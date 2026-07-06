क्या है अग्निपथ योजना? युवाओं के लिए किसी वरदान से नहीं है कम; यहां जानिए आवेदन प्रक्रिया, वैकेंसी और वेतन से जुड़ी पूरी जानकारी

What Is Agnipath Yojana: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026 का आयोजन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CCE) के तहत1 जून से 15 जून 2026 तक किया गया. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 15 मई को ही जारी कर दिए गए थे. इस बार परीक्षा देशभर के 206 शहरों में बनाए गए 403 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक स्वीकार किए गए थे.

ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर यह योजना क्या है,इसके तहत कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और इस नौकरी में तनख्वाह कितनी मिलती है?

अग्निपथ योजना क्या है?

अग्निपथ योजना की शुरुआत साल 2022 में की गई थी. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को चार साल के लिए भारतीय सेना में सेवा करने का अवसर देना है. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर और अन्य पदों पर की जाती है. सेवा अवधि पूरी होने के बाद तय नियमों के अनुसार कुछ अग्निवीरों को नियमित सेवा में भी शामिल किया जाता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग होती है. जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. ट्रेड्समैन पद के लिए भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. टेक्निकल पदों के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी विषयों के साथ निर्धारित अंक जरूरी हैं. वहीं क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक और कुछ विषयों में अलग से न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं.सरकार ने इस बार ,यानी जून में आयोजित परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी कुछ राहत दी है. अधिकांश पदों के लिए 17.5 से 22 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ तकनीकी और फार्मा पदों के लिए आयु सीमा अलग तय की गई है.

आवेदन कैसे किया जाता है? (What is Agnipath Yojana)

अग्निवीर भर्ती (Agniveer Yojana) के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं. उम्मीदवारों को सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरनी होती है. फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होता है. भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए.उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना अनिवार्य होता है. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता.

परीक्षा का सिलेबस (Agnipath Sylabbus)

अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में पद के अनुसार अलग-अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं. इनमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और तकनीकी विषय शामिल रहते हैं. तकनीकी पदों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और संबंधित विषयों से भी सवाल पूछे जाते हैं.इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होता है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है.

चयन प्रक्रिया (Agnipath Selection process)

अग्निवीर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाता है. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होती है. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाता है, जहां फिजिकल परीक्षा आयोजित होती है. इसके बाद दस्तावेजों की जांच और मेडिकल परीक्षण किया जाता है. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाता है.

अग्निवीर को कितनी मिलती है सैलरी ? (Agnipath Salary)