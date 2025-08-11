Home > देश > Shashi Tharoor: ‘हमारे दोस्त देश की धरती से मुनीर ने…’, Pak के जिहादी जनरल की खोखली धमकी पर बोले शशि थरूर, इशारों-इशारों में ट्रंप को भी घेरा!

August 11, 2025

Shashi Tharoor: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी भारत को स्वीकार्य नहीं है। सोमवार (11 अगस्त) को उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक मित्र देश की धरती से भारत को धमकी दे रहे हैं। फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए, मुनीर ने कथित तौर पर परमाणु हमले की धमकी दी थी और कहा था कि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

थरूर ने कहा, “इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए और विदेश सचिव का जवाब था कि हम इसे कभी गंभीरता से नहीं ले पाएंगे। भारत कभी भी परमाणु धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर ने एक ऐसे देश की धरती पर खड़े होकर यह कहा जो हमारा अच्छा दोस्त है, यह अच्छा नहीं लगा।”

मुनीर ने क्या कहा

पीटीआई के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के हवाले से कहा गया है, “हम एक परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएँगे।” पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह बाधित किया, तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देगा।

भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह ‘अफ़सोसजनक’ है कि ये टिप्पणियाँ ‘एक मित्रवत तीसरे देश की धरती से’ की गईं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह सेना द्वारा की गई ‘ऐसी टिप्पणियों में निहित गैरज़िम्मेदारी’ पर ध्यान दे, जो ‘आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत’ करती है।

बयान में कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियाँ पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली की अखंडता पर संदेह पैदा करती हैं, खासकर ऐसे देश में जहाँ सेना ‘आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत’ कर रही है।

