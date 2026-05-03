Home > देश > दिनहाटा विधानसभा सीट में मंत्री उदयन गुहा का मुकाबला कर रहे बीजेपी के अजय राय, किसका पलड़ा भारी?

दिनहाटा विधानसभा सीट में मंत्री उदयन गुहा का मुकाबला कर रहे बीजेपी के अजय राय, किसका पलड़ा भारी?

Dinhata VIP Seat Results 2026 Live: दिनहाटा विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा और बीजेपी उम्मीदवार अजय राय के बीच टक्कर देखने को मिल रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 7:29:13 AM IST

दिनहाटा विधानसभा सीट में टीएमसी के उदयन गुहा और बीजेपी के अजय राय के बीच हो रही टक्कर
दिनहाटा विधानसभा सीट में टीएमसी के उदयन गुहा और बीजेपी के अजय राय के बीच हो रही टक्कर


Dinhata VIP Seat Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए. अब आज यानी सोमवार (4 मई, 2026) को नतीजे आने का दिन है. ऐसे में पश्चिम बंगाल की दिनहाटा विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है. उतार-चढ़ाव भरे मिजाज के लिए मशहूर दिनहाटा विधानसभा सीट पर पहले भी बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले हैं. इनमें जीत-हार का अंतर सिर्फ़ 57 वोटों का भी रहा है. इसी वजह से यह उत्तरी बंगाल की एक बेहद अहम और निर्णायक सीट बन गई है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार दिनहाटा विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार उदयन गुहा और बीजेपी उम्मीदवार अजय राय के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.

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Tags: Assembly Election 2026
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