भांगर सीट पर टीएमसी जमा पाएगी कब्जा? ISF के नौशाद सिद्दीकी को कितना टक्कर दे रहे शौकत मोल्ला

Bhangar VIP Seat Results Live 2026: पश्चिम बंगाल में आज नतीजे का दिन है. सभी को आज के नतीजे का बेसब्री से इंतजार है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाएगी या टीएमसी एक बार फिर सत्ता पर कब्जा जमाएगी. हालांकि शाम होते-होते नतीजे क्लियर हो जाएंगे. खैर, हम पश्चिम बंगाल के हॉट सीट भांगर की बात करेंगे. इस सीट के बारे में बताया जाता है कि यह एक अस्थिर और अल्पसंख्यक बहुल सीट, जहां 29 अप्रैल को वोटिंग हुई. इस सीट पर टीएमसी के शौकत मोल्ला और आईएसएप के मौजूदा विधायक नौशाद सिद्दीकी के बीच टक्कर देखने को मिल रहा है. 2021 विधानसभा चुनाव में आईएसएफ की चौंकाने वाली जीत के बाद टीएमसी इस सीट को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं.