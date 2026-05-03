ममता बनर्जी या सुवेंदु अधिकारी? भवानीपुर विधानसभा सीट से कौन मारेंगे बाजी

Bhabanipur VIP Seat Results Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज नतीजे आने का दिन है. वोटों की गिनती शुरू हो गई है. भवानीपुर विधानसभा सीट में टीएमसी की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा बीजेपी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है.

कोलकाता का भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ड्रामे का केंद्र बनकर उभरा है, जहां मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, जो कभी उनके करीबी रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की ओर से उन्हें चुनौती दे रहे हैं. ममता की जीत 2021 में नंदीग्राम में अधिकारी के हाथों मिली हार के बाद उनकी पार्टी टीएमसी के दबदबे को और मज़बूत करेगी, जबकि हार उनकी नेतृत्व क्षमता की विश्वसनीयता को गहरा झटका देगी. बीजेपी के लिए सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाना एक रणनीतिक कदम है, जिसका मकसद ममता को एक संसाधन-बहुल मुकाबले में उलझाना और टीएमसी के मुख्य मतदाता आधार की परीक्षा लेना है.