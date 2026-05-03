बहरामपुर विधानसभा सीट में हो रहा त्रिकोणीय मुकाबाल, कौन मारेगा बाजी? यहां देखें- पल-पल की अपडेट

Baharampur VIP Seat Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल के बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है. इस सीट पर पहले चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले गए हैं. जहां कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ टीएमसी ने नारू गोपाल मुखर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है. बीजेपी ने सुब्रत मैत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है. त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से ये सीट सबसे दिलचस्प हो गई है. मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि इस सीट से कौन बाजी मारेगा और किसे मुंह की खानी पड़ेगी. हालांकि,. इन तीनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. चुनाव परिणामों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. हम आपको पल-पल की अपडेट देंगे.