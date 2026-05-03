तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?

West Bengal Asansol dakshin VIP Seat Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज 2 चरणों में हुए मतदान की मतगणना हो रही है. आज पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी. आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल का हॉट सीट हो गया है. जहां पहले चरण में मतदान हुआ है. आसनसोल दक्षिण से टीएमसी उम्मीदवार तपस तापस बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल जबरदस्त टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं. जैसे-जैसे नतीजे सामने आएंगे. हम आपको नतीजों से अवगत कराते जाएंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे.