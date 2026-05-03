Home > देश > तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?

तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?

Asansol dakshin VIP Seat Results 2026 Live: आसनसोल दक्षिण सीट में टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी और बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 7:28:25 AM IST

आसनसोल दक्षिण में तापस बनर्जी और अग्निमित्रा पॉल के बीच हो रही टक्कर
आसनसोल दक्षिण में तापस बनर्जी और अग्निमित्रा पॉल के बीच हो रही टक्कर


West Bengal Asansol dakshin VIP Seat Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज 2 चरणों में हुए मतदान की मतगणना हो रही है. आज पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी. आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल का हॉट सीट हो गया है. जहां पहले चरण में मतदान हुआ है. आसनसोल दक्षिण से टीएमसी उम्मीदवार तपस तापस बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल जबरदस्त टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं. जैसे-जैसे नतीजे सामने आएंगे. हम आपको नतीजों से अवगत कराते जाएंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे.

Tags: Assembly Election 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?
तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?
तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?
तापस बनर्जी बनाम अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण सीट से कौन मारेगा बाजी?