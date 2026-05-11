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Suvendu Government Action: शुभेंदु कैबिनेट का ताबड़तोड़ फैसला, ममता सरकार में नियुक्त अधिकारी बर्खास्त

West Bengal Cabinet Decision: शुभेंदु कैबिनेट ने सोमवार को सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दें.

By: Shristi S | Published: May 11, 2026 5:53:34 PM IST

शुभेंदु कैबिनेट का ताबड़तोड़ फैसला, ममता सरकार में नियुक्त अधिकारी बर्खास्त
शुभेंदु कैबिनेट का ताबड़तोड़ फैसला, ममता सरकार में नियुक्त अधिकारी बर्खास्त


Suvendu Government Administrative Action: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसके तहत ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.

शुभेंदु कैबिनेट ने सोमवार को सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दें.

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60 साल की अधिक आयु वालों के कार्यकाल होगे समाप्त

एक आधिकारिक आदेश में, सरकार ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और कार्यकाल विस्तार को समाप्त कर दें, जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने हुए हैं. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और विभागों के सचिवों को संबोधित इस निर्देश में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में जो अधिकारी/कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (60 वर्ष) के बाद पुनर्नियुक्ति/सेवा विस्तार पर हैं, उनका कार्यकाल भी तत्काल समाप्त किया जा सकता है.

निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लिया गया

एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों, संगठनों, गैर-सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नामित सदस्यों, निदेशकों या अध्यक्षों का कार्यकाल तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लिया गया है. हालांकि, अधिकारियों ने इस कदम के पीछे के कारणों के बारे में तत्काल कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, और न ही यह स्पष्ट किया कि इस निर्णय से कितनी नियुक्तियाँ और सेवा विस्तार प्रभावित होंगे.

BSF को जमीन हस्तांतरित करने की तत्काल मंज़ूरी

सीएम शुभेंदु ने कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन हस्तांतरित करने की तत्काल मंज़ूरी दे दी है. यह प्रक्रिया 11 मई को शुरू होगी और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार की ‘आयुष्मान भारत योजना’ राज्य में लागू की जाएगी. इसके अलावा, राज्य में केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को भी लागू करने का निर्णय लिया गया है.

Tags: Mamta BanerjeeSuvendu Adhikariwest bengal
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