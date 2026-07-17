पश्चिम बंगाल में दर्दनाक हादसा, स्कूल के बच्चों को ले जा रही कार की ट्रेन से जोरदार टक्कर; 3 की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बरहमपुर में ट्रेन ने स्टूडेंट्स को ले जा रही स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिससे कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई और कई दूसरे घायल हो गए. यह घटना शुक्रवार सुबह 7 बजे बरहमपुर पुलिस स्टेशन के कर्णसुबरना रेल फाटक पर हुई. सूत्रों के मुताबिक, आज सुबह छोटे बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन स्कूल जा रही थी. रेल फाटक बंद नहीं होने की वजह से अचानक ट्रेन आई और उसने स्कूल वैन को जोर से टक्कर मार दी, जिससे कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई. घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने क्या बताया?

मुर्शिदाबाद पुलिस जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘पुलिस को एक एक्सीडेंट की खबर मिली है जिसमें स्कूल के बच्चों को ले जा रही एक गाड़ी को लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन ने टक्कर मार दी. हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. खबर है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ घायल हो गए हैं.’

हालांकि, स्थानीय लोगों ने बताया कि दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. कम से कम पांच अन्य छात्र घायल हो गए और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

एक स्थानीय निवासी ने मीडिया वालों को बताया, ‘ट्रेन के गुजरने की वजह से लेवल क्रॉसिंग के गेट बंद थे. ट्रेन के गुजरने के बाद, गेटमैन ने दरवाजा खोला. पूल कार ट्रैक पर आ गई. लेकिन अचानक एक और पैसेंजर ट्रेन आ गई और पूल कार से टकरा गई.’

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