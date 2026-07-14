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पश्चिम बंगाल में सावन पर खास तैयारी, हर 5 KM पर बनेंगे सेवा केंद्र; हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल;CM शुभेंदु अधिकारी का ऐलान

West Bengal Sawan 2026: सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने शिव भक्तों के लिए विशेष तैयारियों का ऐलान किया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 14, 2026 6:01:07 PM IST

पश्चिम बंगाल में सावन पर खास तैयारी
पश्चिम बंगाल में सावन पर खास तैयारी


West Bengal Sawan 2026: सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने शिव भक्तों के लिए विशेष तैयारियों का ऐलान किया है. इस बार सावन के हर सोमवार को शिव मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. इसके अलावा कांवड़ियों और शिव भक्तों की सुविधा के लिए पूरे मार्ग पर सेवा केंद्र भी बनाए जाएंगे.
 
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सावन के दौरान शिव मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं पर हर सोमवार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा. यदि मौसम अनुकूल रहा तो पूरे सावन महीने में यह व्यवस्था जारी रहेगी.

30 जुलाई से शुरू होगा सावन

इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से होगी और 28 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं.

हर 5 किलोमीटर पर बनेंगे सेवा केंद्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि शेउराफुली से तारकेश्वर तक हर 5 किलोमीटर पर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों का उद्देश्य जलाभिषेक के लिए जा रहे शिव भक्तों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

भक्तों को मिलेंगी ये सुविधाएं

सावन के दौरान तारकेश्वर मंदिर, जलपेश मंदिर और भूटान सीमा के पास स्थित जयंती क्षेत्र के मंदिर में भी सेवा केंद्र बनाए जाएंगे. यहां श्रद्धालुओं के लिए कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिनमें भक्तों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं,पीने के पानी की व्यवस्था,ओआरएस (ORS) व आराम करने की सुविधा भी रहेगी.

रथ यात्रा समितियों को भी मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा के लिए राज्य सरकार 60 रथ यात्रा समितियों को आर्थिक सहायता देगी. प्रत्येक समिति को 5 लाख रुपये की मदद प्रदान की जाएगी.

Tags: Sawan 2026shiva devoteesShravan Monthwest bengal
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