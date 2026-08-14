RG Kar Case: हेलमेट और पुलिस का घेरा फिर भी नहीं बच पाए पूर्व TMC विधायक, भीड़ ने बरसाए अंडे-जूते; लगाए चोर-चोर के नारे

TMC Former MLA Nirmal Ghosh Attack: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में शुक्रवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया. जब RG Kar दुष्कर्म-मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी. थाने से बाहर निकलते ही गुस्साई भीड़ ने उन पर अंडे, जूते -चप्पल और कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया. हालात ऐसे थे कि पुलिसकर्मियों ने घोष के सिर पर हेलमेट पहनाया और चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

भीड़ ने कथित तौर पर घोष के खिलाफ चोर-चोर के नारे लगाए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी पूर्व विधायक को भीड़ से बचाकर जेल वैन तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं.

खरदाह पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ ने निर्मल घोष पर हमला किया

खरदाह पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ ने निर्मल घोष पर हमला किया, जब उन्हें प्रिज़न वैन में ले जाया जा रहा था. उन्हें बैरकपुर सब-डिवीजनल कोर्ट ले जाया जा रहा था. पुलिस और रैपिड एक्शन फ़ोर्स के जवानों की कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद, भीड़ ने उन पर जूते, चप्पल, अंडे और कीचड़ फेंके. पुलिस अफसरों ने घोष को बचाने के लिए उनके सिर को हेलमेट से ढक दिया. बैरकपुर कोर्ट के अंदर भी लोग उन पर “चोर, चोर” चिल्ला रहे थे.

सिक्योरिटी वालों ने उन्हें हेलमेट पहनाया और उनके चारों ओर घेरा बना दिया, फिर भी उन पर हमला किया गया. घटना के वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते समय, पुलिस ने उन्हें होने वाले हमलों से बचाने के लिए हेलमेट पहनाया. जब वे उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर ले जा रहे थे, तो पुलिस स्टेशन के पास जमा भीड़ ने उन पर अंडे फेंके.

VIDEO | Kolkata: Ex-TMC MLA Nirmal Ghosh, arrested in connection with the RG Kar ‘hurried cremation’ case, is heckled while being taken to court for production. pic.twitter.com/wNfmtdzkN5 — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026

संजीव मुखर्जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा

एक और आरोपी, संजीब मुखर्जी को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा. मुखर्जी महिला डॉक्टर के पड़ोसी हैं और तृणमूल के पूर्व पार्षद हैं. जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी तक ले जाने की कोशिश की, तो लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और विरोध किया.

बता दें कि, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व MLA निर्मल घोष को एक दिन पहले RG कार हॉस्पिटल रेप-मर्डर केस में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था. RG कार हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर कर दिया गया था. घोष को एक दिन पहले पीड़िता के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

निर्मल घोष पर सबूत मिटाने और साज़िश का आरोप

पुलिस ने कहा कि मामले का तीसरा आरोपी, पानीहाटी म्युनिसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ डे, अभी भी फरार है. ये गिरफ्तारियां पीड़िता के पिता द्वारा सोमवार को दर्ज कराई गई एक नई शिकायत के बाद हुईं. पुलिस ने कहा कि पानीहाटी के पूर्व MLA घोष को सबूत मिटाने, क्रिमिनल साज़िश और किसी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.