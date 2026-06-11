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West Bengal Politics: TMC के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने, ममता बनर्जी को भी चौंका देंगे कई नाम; देखें सूची

TMC के निराशाजनक चुनावी नतीजों के बाद संसद और विधानसभा दोनों जगहों पर हो रही बगावत ने पार्टी संगठन पर ममता बनर्जी की पकड़ को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 5:45:32 AM IST

West Bengal Politics: TMC के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने, ममता बनर्जी को भी चौंका देंगे कई नाम; देखें सूची
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West Bengal Politics: वर्षों तक पश्चिम बंगाल में राज करने वालीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में टूट हो चुकी है. अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है. इस बीच सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ने और संसद तक पहुंचने के साथ ही यूसुफ पठान, सायनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे प्रमुख चेहरों सहित 19 सांसदों ने कथित तौर पर बागी गुट की सूची पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे पार्टी में दो फाड़ होने की आशंका है. सांसदों के बीच यह अभूतपूर्व बगावत और पश्चिम बंगाल विधानसभा में बड़े पैमाने पर विद्रोह TMC के गठन के बाद से ममता बनर्जी के अधिकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. इससे कोलकाता और नई दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक संभावनाएं हमेशा के लिए बदल सकती हैं।

बागी गुट में शामिल होने वाले कथित TMC सांसद  

  • शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल)
  • काकोली घोष (बारासात)
  • जगदीश चंद्र बसुनिया (कूच बिहार)
  • खलील-उर-रहमान (जंगीपुर)
  • यूसुफ पठान (बहरामपुर)
  • अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद)
  • पार्थ भौमिक (बैरकपुर)
  • बापी हलदर (मथुरापुर)
  • सायनी घोष (जादवपुर)
  • माला रॉय (कोलकाता दक्षिण)
  • मिताली बाग (आरामबाग)
  • दीपक अधिकारी (घाटाल)
  • कालीपद सोरेन (झाड़ग्राम)
  • जून मालिया (मेदिनीपुर)
  • अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा)
  • शर्मिला सरकार (बर्धमान पूर्व)
  • असित कुमार मल (बोलपुर)
  • शताब्दी रॉय (बीरभूम)
  • रचना बनर्जी (हुगली)

ममता गुट ने बागी सूची पर सवाल उठाए

19 सांसदों के बागी गुट में शामिल होने का दावा करने वाली सूची सामने आने के बाद, ममता बनर्जी के वफादार तृणमूल सूत्रों ने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि नेता शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी मूल पार्टी के साथ ही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से बनर्जी को अपना समर्थन दिया है.

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यहां पर बता दें कि वर्तमान में लोकसभा में TMC के 28 सांसद हैं, जबकि बशीरहाट के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद एक सीट खाली है. इस हालिया बगावत के बाद सदन में ममता बनर्जी का प्रभावी समर्थन आधार घटकर केवल 9 सांसद रह गया है. बागी सांसदों ने TMC से तुरंत इस्तीफा देने या औपचारिक रूप से BJP में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. इसके बजाय वो NDA को समर्थन देने वाले एक अलग गुट के रूप में काम करने की योजना बना रहे हैं. ऐसा लगता है कि यह कदम दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए उठाया गया है.यह अलग बात है कि 19 सांसदों के समर्थन के साथ (यह लोकसभा में पार्टी की कुल संख्या का दो-तिहाई से ज़्यादा है) बागी गुट दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बच सकता है. 

कानूनी लड़ाई का भी विकल्प तैयार

सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में एक अलग संसदीय गुट बनाने के बारे में पहले ही बता दिया है.सूत्रों ने आगे बताया कि वे स्पीकर के सामने यह तर्क दे सकते हैं कि दस्तीदार लोकसभा में TMC की चीफ व्हिप बनी हुई हैं. यह दावा संसद में होने वाली कानूनी और प्रक्रियात्मक लड़ाई का मुख्य मुद्दा बन सकता है.

यहां पर बता दें कि मंगलवार को यह खबर आने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई कि बागी सांसदों के एक समूह ने वरिष्ठ BJP नेता भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक की. बैठक की बताई जा रही एक तस्वीर में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय (जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था) के साथ सांसद अबू ताहिर, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार और शताब्दी रॉय दिखाई दिए.

Tags: West Bengal Politics
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