डाउन टू अर्थ हैं PM Modi! बंगाल की जनता के सामने किया कुछ ऐसा; देखकर उड़ेंगे आपके भी होश

PM Modi Video: पश्चिम बंगाल में BJP ने बेहतरीन जीत दर्ज की जिसके बाद, आज रविवार को कोलकाता में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस समारोह के दौरान, BJP के पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से पद की शपथ ली. इसी बीच, उस मंच से एक वीडियो सामने आया है जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ था. इस वीडियो साफ देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं. फुटेज में, PM मोदी को बंगाल की जनता के सामने प्रणाम करते हुए देखा जा सकता है. इतना ही नहीं मंच से, PM मोदी ने दोनों हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया, और फिर, गहरे सम्मान के भाव से, उन्होंने प्रणाम करते हुए साष्टांग प्रणाम किया. PM मोदी को ऐसा करते देख, जब सबने PM Modi को ये करते देखा तो हर किसी के होश उड़ गए.

माखनलाल सरकार के छुए पैर

इसके अलावा, मंच पर रहते हुए ही, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में BJP के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं में से एक—माखन लाल सरकार—का आशीर्वाद लिया. PM मोदी ने माखन लाल के पैर छुए और फिर उन्हें गले लगाया. इसके बाद, PM मोदी ने उन्हें एक शॉल भेंट करके सम्मानित किया. इस दृश्य को देखकर, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया. इसके बाद PM मोदी मंच पर मौजूद अन्य सभी नेताओं से मिले.

I bow to West Bengal’s Jana Shakti! The people’s blessings are the truest strength of democracy and the noblest source of public resolve. pic.twitter.com/y5oAp7mbez — Narendra Modi (@narendramodi) May 9, 2026

कौन हैं माखन लाल?

माखन लाल सरकार सिलीगुड़ी संगठनात्मक ज़िले के पहले भाजपा ज़िला अध्यक्ष थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक कश्मीर यात्रा में उनके साथी थे. 97 वर्ष की आयु में भी, वे आज़ादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती ज़मीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं. 1952 में, कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान मुखर्जी के साथ रहते हुए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.