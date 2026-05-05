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कब होगा पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह? BJP ने किया तारीख का एलान

West Bengal New CM Oath on May 9: यह घोषणा राज्य में BJP के शानदार प्रदर्शन के बाद हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल में उसकी पहली सरकार बनी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) का लंबे समय से चला आ रहा राज खत्म हुआ.BJP ने 206 सीटें जीतीं, इस तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई से ज़्यादा बहुमत हासिल किया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 5, 2026 12:27:41 PM IST

कब होगा पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह?
कब होगा पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह?


West Bengal New CM Oath Date 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा, विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद. पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, साथ ही मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर सलाह-मशविरा जारी है.

भट्टाचार्य ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया, “पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा…”

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यह घोषणा राज्य में BJP के शानदार प्रदर्शन के बाद हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल में उसकी पहली सरकार बनी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) का लंबे समय से चला आ रहा राज खत्म हुआ.BJP ने 206 सीटें जीतीं, इस तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई से ज़्यादा बहुमत हासिल किया.

इसके साथ ही, BJP ने TMC के 15 साल के राज को खत्म कर दिया है, और राज्य के विचारधारा और राजनीतिक सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी को पूरी तरह से बदल दिया है. TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रतिष्ठित भवानीपुर सीट पर BJP के सुवेंदु अधिकारी ने हराया.

1972 के बाद पहली बार, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी पार्टी का राज होगा जो केंद्र में भी सत्ता में है – यह एक ऐसा बदलाव है जिसके गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक असर होंगे. बंगाल में जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य आखिरकार भय से मुक्त हो गया है और यह बदलाव का समय है, बदले का नहीं, क्योंकि उन्होंने सभी दलों से राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को छोड़ने और राज्य के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की.

“जैसे ही बंगाल परिवर्तन के एक नए चरण में प्रवेश करता है, मैं बंगाल के प्रत्येक राजनीतिक दल से भी एक गंभीर अपील करना चाहता हूं. बंगाल में पिछले दशकों में राजनीतिक हिंसा के कारण अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं. मेरा दृढ़ विश्वास है कि बंगाल की यह चुनाव संस्कृति आज से बदलनी चाहिए.

“आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए; उन्होंने कहा, “आज जब BJP जीत गई है, तो बदले की नहीं, बल्कि बदलाव की बात होनी चाहिए; डर की नहीं, बल्कि भविष्य की बात होनी चाहिए.” उन्होंने पार्टियों से हिंसा का यह बुरा चक्र खत्म करने की अपील की.

हालांकि पार्टी लीडरशिप ने अभी तक ऑफिशियली मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताया है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों को लेकर अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, जिसमें सुवेंदु अधिकारी को सबसे पहली पसंद माना जा रहा है.

Tags: west bengal
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