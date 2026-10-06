West Bengal Name Change: पश्चिम बंगाल का नाम बदलेगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कर दिया बड़ा एलान

West Bengal Name Change: पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कोलकाता में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही राज्य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंग’ करने के लिए विधानसभा में एक बिल पेश कर सकती है. भट्टाचार्य ने कहा कि यह बिल मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नाम का मकसद राज्य के इतिहास और बंगाली पहचान को दिखाना है.

बीजेपी नेता ने वाराणसी में प्रस्तावित ‘पश्चिम बंग भवन’ के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अगर नया नाम मंजूर हो जाता है, तो ‘बंगाल या ‘वेस्ट बंगाल’ जैसे नामों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी.

समिक भट्टाचार्य ने क्या कहा?

समिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने केंद्र और कूचबिहार शाही परिवार के वंशजों के साथ मिलकर वाराणसी में ‘पश्चिम बंग भवन’ बनाने की योजना बनाई है. यह प्रस्ताव केंद्र बंगाल के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर काम करेगा और राज्य से आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के ठहरने की सुविधा देगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वाराणसी के बंगाल के साथ पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं और पीढ़ियों से यहां बड़ी संख्या में बंगाली लोग रहते आए हैं. शहर का पहला महिला कॉलेज एक बंगाली ने ही शुरू किया था, और वहां कई स्कूल बंगाली छात्रों के लिए हैं.

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कूचबिहार शाही परिवार ने रखी थी बनारस कालीबाड़ी की नींव

कूचबिहार शाही परिवार ने 1836 में बनारस कालीबाड़ी की नींव रखी थी और दस साल बाद उस जगह पर दो मंदिर बनाए गए थे. प्रस्तावित ‘पश्चिम बंग भवन’ में एक कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी और बंगाली साहित्य और संगीत का संग्रह होगा. इसमें पार्किंग की सुविधा और तीर्थयात्रियों के ठहरने की जगह भी होगी. उम्मीद है कि यह केंद्र उन बंगालियों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की जगह भी देगा जो कई पीढ़ियों से वाराणसी में रह रहे हैं.

पहले भी हुई है नाम बदलने की कोशिशें

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग 1999 में शुरू हुई थी, जब ज्योति बसु के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार ने राज्य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंग’ करने का प्रस्ताव रखा था. 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह मुद्दा फिर से उठा. ममता बनर्जी सरकार ने शुरू में राज्य का नया नाम ‘पश्चिम बंग’ रखने का प्रस्ताव दिया था. 2016 में राज्य सरकार ने नाम बदलने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया था.

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