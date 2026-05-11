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बंगाल में बीजेपी सरकार का बड़ा विभाग बंटवारा! दिलीप घोष से अग्निमित्रा पॉल तक किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

West Bengal Ministers Portfolio: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नई बनी राज्य कैबिनेट में पांच मंत्रियों को विभाग सौंप दिए हैं. सोमवार को हुई एक बैठक में, मुख्यमंत्री ने उन मंत्रियों को अहम विभाग सौंपे, जिन्होंने पद की शपथ ली थी. मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने के साथ ही, नई सरकार का कामकाज अब औपचारिक रूप से तेज़ी पकड़ सकता है.

By: Shristi S | Published: May 11, 2026 9:25:09 PM IST

बंगाल में बीजेपी सरकार का बड़ा विभाग बंटवारा
बंगाल में बीजेपी सरकार का बड़ा विभाग बंटवारा


West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई बनी राज्य कैबिनेट में पांच मंत्रियों को विभाग सौंप दिए हैं. सोमवार को हुई एक बैठक में, मुख्यमंत्री ने उन मंत्रियों को अहम विभाग सौंपे, जिन्होंने पद की शपथ ली थी. मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने के साथ ही, नई सरकार का कामकाज अब औपचारिक रूप से तेज़ी पकड़ सकता है.

मुख्यमंत्री ने दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास, साथ ही पशु संसाधन विकास जैसे अहम विभाग सौंपे हैं. इसके अलावा, उन्हें कृषि विपणन विभाग की ज़िम्मेदारी भी दी गई है.

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अग्निमित्रा पॉल: महिला और बाल कल्याण

इस बीच, अग्निमित्रा पॉल को महिला और बाल कल्याण विभाग, साथ ही नगर मामलों के विभाग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा, अशोक कीर्तनिया को खाद्य और आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग दिया गया है. साथ ही, खुदीराम टुडू को जनजातीय विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों के विभागों का प्रभार दिया गया है.

पांच मंत्रियों को सौंपे गए मुख्य विभाग:

दिलीप घोष

1. पंचायत और ग्रामीण विकास
2. पशु संसाधन विकास
3. कृषि विपणन

अग्निमित्रा पॉल

1. महिला, बाल विकास और समाज कल्याण
2. नगर मामले

अशोक कीर्तनिया

1. खाद्य और आपूर्ति
2. सहकारिता

खुदीराम टुडू

1. जनजातीय विकास
2. पिछड़ा वर्ग कल्याण
3. अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा

निसिथ प्रमाणिक

1. उत्तर बंगाल विकास (नगर)
2. युवा सेवा और खेल

यह ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक शानदार जीत के बाद सत्ता में आई है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को हुए एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद की शपथ ली थी. उसी समय, पांच अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी.

Tags: BJPSuvendu Adhikariwest bengal
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