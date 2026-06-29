बंगाल में अब ‘गुंडों’ की नहीं खैर! विधानसभा में पास हुआ नया कानून; जानें क्या-क्या बदलेगा?

West Bengal Assembly New Bills: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को दो जरूरी कानून पास किए. इनका मकसद कानून लागू करने वाली एजेंसी को मजबूत करना, संगठित अपराध पर रोक लगाना और दंगों, विरोध प्रदर्शनों और तोड़-फोड़ की घटनाओं के दौरान हुए नुकसान की भरपाई पक्का करना है.

‘वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ और ‘वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ़ एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ बिल, 2026’—जिसे आम तौर पर एंटी-गुंडा बिल कहा जाता है, मतदान से पास हुए, जहां इसके पक्ष में 176 वोट पड़े और इसके खिलाफ 41 वोट पड़े, जबकि 20 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

एक साल तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन

बिल के सबसे जरूरी नियमों में से एक यह है कि अगर सरकार को लगता है कि भविष्य में एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ऐसी डिटेंशन जरूरी है, तो लोगों को 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है.

ड्राफ़्ट कानून के मुताबिक, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या खास मामलों में सीधे राज्य सरकार द्वारा हिरासत का आदेश दिया जा सकता है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिफाइड इलाकों में हिरासत के आदेश जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है. ऐसे आदेश 15 दिनों तक वैलिड रहेंगे, जब तक कि राज्य सरकार उन्हें मंज़ूरी न दे दे. यह कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेमवर्क जैसा है, जो पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए बिना ट्रायल के एक साल तक हिरासत में रखने की भी इजाजत देता है.

किसे ‘गुंडा’ घोषित किया जा सकता है?

यह बिल गुंडे की परिभाषा को काफी हद तक बढ़ाता है. इसमें वे लोग शामिल हैं जो आदतन अकेले या गैंग या सिंडिकेट के सदस्य के तौर पर एंटी-सोशल एक्टिविटी करते हैं, कोशिश करते हैं, बढ़ावा देते हैं, फाइनेंस करते हैं या उन्हें आसान बनाते हैं. ऑर्गनाइज़्ड क्राइम से निपटने वाली भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 या 112 के तहत चार्जशीट किए गए लोग भी प्रस्तावित परिभाषा में आते हैं.

इस कानून में आर्म्स एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट जैसे कानूनों के तहत अपराधों के आरोपी लोग भी शामिल हैं. इसके दायरे में वे लोग भी आते हैं जो “आम तौर पर हताश और कम्युनिटी के लिए खतरनाक माने जाते हैं.

एंटी-सोशल एक्टिविटी की बड़ी परिभाषा

प्रस्तावित कानून में यह बताया गया है कि एंटी-सोशल एक्टिविटी क्या होती है. डर, असुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने वाले कामों के अलावा, बिल में प्रॉपर्टी पर गैर-कानूनी कब्ज़ा, कानूनी बिज़नेस एक्टिविटी में रुकावट, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान, और गैर-कानूनी माइनिंग, क्वारीइंग, रेत निकालना, जंगल से जुड़े अपराध और वाइल्डलाइफ से जुड़े अपराध शामिल हैं, जिनसे सरकारी खजाने को काफी नुकसान होता है. अधिकारी कानून का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं, जब ऐसे काम होने की संभावना कम ही हो.

बाहर निकालने की शक्तियां

बिल में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के कानूनों जैसा ही बाहर निकालने का प्रावधान भी पेश किया गया है. इस नियम के तहत, अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा माना जाता है, तो अधिकारी उसे एक साल तक खास जिलों या इलाकों में जाने से रोक सकते हैं. जब तक बाहर निकालने का ऑर्डर लागू रहता है, तब तक व्यक्ति को समय-समय पर पुलिस को रिपोर्ट करना भी पड़ सकता है.