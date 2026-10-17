Kolkata Stampede: नवरात्रि के सातवें दिन कोलकाता में हादसा, दुर्गा पंडाल में भगदड़ से मची अफरा-तफरी; 17 की मौत, 15 घायल

Kolkata Durga Pandal Stampede: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के चोरबागान में आज यानी शनिवार 17 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि के सातवें दिन एक दुर्गा पंडाल में भगदड़ मच गई. भगदड़ में अब तक 17 लोगों की मृत्यु, 15 अन्य घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. घायलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. एक सोर्स के मुताबिक, यह घटना शायद किसी स्ट्रक्चर के गिरने की वजह से हुई होगी.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच रहे CM शुभेंदु अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, विधायक विजय ओझा एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री मीना पुरोहित.बेहिसाब भीड़ के कारण चेतला अग्रणी पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद किया गया, बाहर निकाले जा रहे लोग.

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