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West Bengal Illicit Affair Murder Case: इधर पति घर से निकला उधर प्रेमी आ जाता था घर, एक बार रात पति था दूसरे कमरे में फिर…

West Bengal Illicit Affair Murder Case: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चुंचुड़ा इलाके में पति की गैरमौजूदगी में पत्नी के साथ गैर मर्द के संबंध की जानकारी दी तो पड़ोसी के साथ ही गलत हो गया.

By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 5:33:41 AM IST

Illicit Affair Murder Case: पति से नहीं प्रेमी से संबंध बनाती थी युवती, एक दिन पड़ोसी ने देख लिया तो दोनों ने मिलकर कर डाला कांड
Illicit Affair Murder Case: पति से नहीं प्रेमी से संबंध बनाती थी युवती, एक दिन पड़ोसी ने देख लिया तो दोनों ने मिलकर कर डाला कांड


West Bengal Illicit Affair Murder Case: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चुंचुड़ा में पत्नी के अवैध संबंध का खुलासा करने वाला शख्स को 7 साल बाद इंसाफ मिला, हालांकि न्याय देखने के लिए वह जिंदा नहीं है. चुंचुड़ा की स्थानीय कोर्ट ने वर्ष 2019 में पड़ोसी अतनु सरकार की हत्या के दोषी अजय मंडल को  बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. यह मामला इसलिए भी पिछले 7 साल से चर्चा में है, क्योंकि बेकसूर अतनु सरकार को अपनी जान इसलिए देनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए अतनु सरकार को सच बताया था कि उनकी पत्नी का अजय मंडल के साथ संबंध था. इससे अजय मंडल नाराज रहने लगा. वर्ष 2019 में गैर की पत्नी के साथ संबंध रखने वाले अजय मंडल ने अतनु सरकार को मार डाला. सजा मिलने के बाद यह मामला ना केवल हुगली में बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में चर्चा में है. 

स्थानीय पुलिस की मानें तो पूरा मामला 2019 का है. चुंचुड़ा के आनंदमठ इलाके में एक शादीशुदा युवती रहती थी. शादी के कुछ समय तक तो ठीक चला फिर उसका अफेयर पड़ोस में रहने वाले अजय मंडल से हो गया. अजय मंडल उस समय घर आता था जब युवती का पति घर पर नहीं होता था. पड़ोसी अतनु सरकार एक दिन घर के पास से गुजरे तो उन्हें अजीब आवाजें आईं और उनका यह भ्रम पुख्ता हो गया कि शादीशुदा युवती के संबंध अजय मंडल के साथ हैं. उन्हें यह भी लगा कि दोनों के अवैध संबंध पति के सुरजीत माल के घर के बाहर जाने के बाद बनते हैं. 

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सच बोला तो मिली मौत

अतनु सरकार ने नहीं रहा गया तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए शादीशुदा युवती के अवैध संबंधों की जानकारी उसके पति सुरजीत माल को दे दी. सुरजीत माल ना केवल अतनु सरकार के पड़ोसी थे बल्कि दोस्त भी थे.  सच जानकर पति बहुत परेशान हुआ. पति सुरजीत ने ना केवल पत्नी को खरीखोटी सुनाई बल्कि उसे पीटा भी. जब इसकी जानकारी प्रेमी अजय मंडल को लगी तो वह नाराज होने के साथ उसने प्रतिशोध की खौफनाक साजिश रच डाली. 

अगले ही दिन कर डाला कत्ल

पुलिस के मुताबिक, अवैध संबंध का खुलासा होने के अगले ही दिन यानी 11 जुलाई. 2019 को अजय मंडल ने अतनु और प्रेमिका के पति सुरजीत दोनों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. सुरजीत गंभीर रूप से घायल होने के बाद बच गए, लेकिन लहूलुहान हालत में अतनु को कोलकाता के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. 

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 कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पति सुरजीत ने केस दर्ज कराया और सालों तक चले इस केस में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. बुधवार को चुंचुड़ा अदालत के प्रथम सत्र न्यायाधीश रिंटू सुर ने अजय मंडल को दोषी करार दिया था, जिसके बाद बुधवार को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई.

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