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West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल

Birbhum Hotel Fire: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में सोमवार भोर के समय लगी भयानक आग में  7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

By: Sohail Rahman | Published: August 17, 2026 8:40:55 AM IST

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होटल में लगी आग
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होटल में लगी आग


Birbhum Hotel Fire: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में सोमवार भोर के समय लगी भयानक आग में  7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सोमवार तड़के करीब 4:00  शुरुआती अनुमान के मुताबिक शॉर्ट सर्किट सोते हुए कई पर्यटक/ धुएं से दम घुटने और झुलसने के शिकार हुए. कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

खबर अपडेट की जा रही है… 

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West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल

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West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल
West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल
West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल
West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल