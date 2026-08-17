West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, 7 की मौत; कई घायल

Birbhum Hotel Fire: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारा पीठ के मंदिर के पास एक होटल में सोमवार भोर के समय लगी भयानक आग में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सोमवार तड़के करीब 4:00 शुरुआती अनुमान के मुताबिक शॉर्ट सर्किट सोते हुए कई पर्यटक/ धुएं से दम घुटने और झुलसने के शिकार हुए. कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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A devastating fire broke out at a hotel in #Tarapith, located beside the police station. Six people have reportedly died after being trapped and engulfed in the massive fire. Local residents fear that the death toll may rise further as the situation is still developing. The exact… pic.twitter.com/TuDRVJ5rPF
— Rajesh Saha (@Journo_Rajesh) August 17, 2026