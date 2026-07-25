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झाड़ू से पीटा और सिर पर रखा जूता…कॉलेज में शिक्षक ने छात्रा के साथ की छेड़छाड़ तो स्टूडेंट्स ने दी खौफनाक सजा

College Student Protest: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में छात्राओं ने एक अतिथि शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया.

By: Sohail Rahman | Published: July 25, 2026 9:12:47 AM IST

गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में छात्रा के साथ अतिथि शिक्षक ने की छेड़छाड़
गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में छात्रा के साथ अतिथि शिक्षक ने की छेड़छाड़


Crime News: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में छात्राओं ने एक अतिथि शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. छात्राओं का आरोप था कि टीचर लंबे समय से उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था. जानकारी सामने आ रही है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं ने टीचर को झाड़ू से पीटा, उसके सिर पर जूता रखा और उसे सड़क पर दौड़ने के लिए मजबूर किया.

हालांकि, बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, टीचर को प्रदर्शनकारियों से बचाया और अपनी हिरासत में ले लिया.

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पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया गया है. खबरों के मुताबिक उसने आरोपों को स्वीकार कर लिया है और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है. इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्रिसिंपल कृष्णकांत मंडल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज प्रशासन को इस मुद्दे पर पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी. आरोपी टीचर कॉलेज में भूगोल पढ़ाता है; हाल ही में एक छात्रा ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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छात्राओं ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन

इसके बाद, शुक्रवार को कई छात्राएं एकजुट होकर विरोध करने लगीं. उन्होंने आरोप लगाया कि टीचर क्लास के दौरान और प्राइवेट ट्यूशन के बहाने उन्हें अपने घर बुलाकर गलत व्यवहार करता था. इसके अलावा, छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि टीचर ने गलत हरकतों को मानने पर परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स देने का वादा किया और इनकार करने पर फेल करने की धमकी दी. कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उसने परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने की पेशकश की थी.

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Tags: crime news
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