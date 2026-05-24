कहीं की नहीं रहीं ममता बनर्जी, TMC के गढ़ में BJP की 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत; दोबारा हुए मतदान में बीजेपी का जलवा

Falta Assembly Seat Result: पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित किए गए. BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने 149,666 वोट हासिल करके बड़ी जीत हासिल की, जबकि CPM उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले. इस तरह पांडा ने उन्हें 1 लाख 9 हजार 21 वोटों से मात दी है. यह सीट TMC के पास थी और इसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का गढ़ माना जाता है.

फाल्टा सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही. अब्दुर रज्जाक मोल्ला को 10,084 वोट मिले, जबकि TMC कैंडिडेट जहांगीर खान को सिर्फ 7,783 वोट मिले. जहांगीर ने दोबारा वोटिंग से पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. फाल्टा के नतीजों के बीच TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया.

TMC को 220 से 230 सीटें जीतनी चाहिए थीं – ममता बनर्जी

4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, ममता बनर्जी आज फेसबुक पर लाइव होकर अपनी बात रखीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, नतीजे आने के बाद से वह पब्लिक में नहीं दिखी हैं. इस बार, तृणमूल सुप्रीमो ने BJP सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि TMC को 220 से 230 सीटें जीतनी चाहिए थीं, लेकिन नतीजे उलटे आए.

ममता बनर्जी ने कहा, “क्या ये सच में चुनाव हैं? या यह सिर्फ एक ड्रामा है? इलेक्शन कमीशन ने डेटा हैक कर लिया. मुझे और मेरे एजेंट को निकाल दिया गया. जीतने का मौका हाथ से निकल गया.” पासा कम से कम 150 सीटों से पलट गया. हम 220 से 230 सीटें जीत सकते थे. जनता की कोई गलती नहीं है. कोई भी राज्य ऐसे नहीं चल सकता.

हमें EVM रिपोर्ट चाहिए- TMC सुप्रीमो

उन्होंने कहा कि लोग बहुत डरे हुए हैं. कुछ सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी का क्या होगा, कुछ सोच रहे हैं कि उनके बिजनेस का क्या होगा. वोटों में धांधली हुई है. हमारे दो से ढाई हजार वर्कर गिरफ्तार किए गए. पार्टी ऑफिस तोड़ दिया गया. हमें EVM रिपोर्ट चाहिए. अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

ममता बनर्जी ने BJP पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को लूटा गया है. अब आपकी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी. कानून सबके लिए बराबर है. अगर आप सच में जीत गए होते, तो आप ज़ुल्म नहीं कर रहे होते. मेरा हथियार मेरा फेसबुक है. मैं अभी किसी मीडिया से बात नहीं करूंगी. अगर मुझे भविष्य में कुछ कहना पड़ा, तो मैं फेसबुक पर लाइव करूंगी.