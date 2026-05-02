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कौन हैं जहांगीर खान? जिनके विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा होगी वोटिंग, धांधली के बाद मतदान रद्द

TMC Candidate Jahargir Khan: पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों (सहायक मतदान केंद्रों सहित) पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच फिर से मतदान कराया जाएगा और वोटों की गिनती 24 मई 2026 को होगी. इस सीट से टीएमसी की तरफ से जहांगीर खान उम्मीदवार हैं. जिनपर लगातार कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 2, 2026 11:12:50 PM IST

फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा होगा मतदान, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा होगा मतदान, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला


Falta Repolling: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निर्देश दिया है कि 144-फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों (सहायक मतदान केंद्रों सहित) पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच फिर से मतदान कराया जाएगा और वोटों की गिनती 24 मई 2026 को होगी.

चुनाव आयोग के अनुसार, उन्होंने ये निर्देश पश्चिम बंगाल के 144-फालता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल 2026 को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के मामलों पर विचार करने के बाद जारी किए हैं.

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क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले के 144-फालता विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं और धांधली की पुष्टि होने के बाद चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है. 29 अप्रैल को हुए मतदान को पूरी तरह से रद्द और अमान्य घोषित करते हुए आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है.

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतदान के दिन कई मीडिया रिपोर्ट और राजनीतिक दलों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की बैलेट यूनिट पर एक विशिष्ट राजनीतिक दल के बटन के ऊपर काली टेप चिपका दी गई थी.

जांच में हुआ खुलासा

जांच में यह भी पता चला कि बटनों पर इत्र और स्याही लगाई गई थी, ताकि यह पहचाना जा सके कि किसी मतदाता ने किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डाला है. आयोग ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन माना है और इसे ‘बूथ कैप्चरिंग’ की श्रेणी में रखा है.



21 मई को दोबारा होगा मतदान

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 और 58A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया है :-

  • दोबारा मतदान की तिथि: 21 मई, 2026 (गुरुवार)
  • मतदान का समय: सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
  • मतों की गिनती की तिथि: 24 मई, 2026 (रविवार)

पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 25 मई, 2026 कर दी गई है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.

कौन हैं जहांगीर खान?

जहांगीर खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो फालता विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. 41 साल के जहांगीर खान ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है. चुनाव के लिए जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, उनके पास करीब 2.1 करोड़ रुपये की संपत्ति है और उन पर कोई कर्ज नहीं है. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. हालांकि, सरकारी दस्तावेजों से परे खान का नाम इस सीट के आसपास की राजनीतिक चर्चाओं में काफी प्रमुखता से सामने आया है.

सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों में आरोप लगाया गया है कि खान का एक ताकतवर राजनीतिक हस्ती से गहरा जुड़ाव है, जिसे अक्सर “भाइपो” कहा जाता है और वह इस इलाके में सक्रिय एक बड़े सिंडिकेट नेटवर्क का हिस्सा हैं. कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जहांगीर खान पर ज़मीन पर कब्ज़ा करने, तस्करी और दूसरे संगठित अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

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