कौन हैं कौस्तव बागची? ममता दीदी की हार के बाद तोड़ेंगे सिर मुंडवाने की कसम; दिलचस्प है पूरी कहानी

Kaustav Bagchi Vow Story: पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 15 साल के टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी के कार्यकाल को समाप्त किया है. इस दौरान बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने अपने सालों पुराने प्रण को तोड़ने की बात कहीं है, जो उन्होंने साल 2023 में खाई थी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिरकार कौस्तव बागची कौन हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के कार्यकाल खत्म करने की कसम खाते हुए अपने बाल मुंडवा दिये थे.

कौन हैं कौस्तव बागची?

कौस्तव बागची पश्चिम बंगाल के एक जाने-माने वकील और राजनेता हैं, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े हुए हैं. 2023 में, ममता बनर्जी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने विरोध के तौर पर अपना सिर मुंडवा लिया था. कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद, वह 2024 में BJP में शामिल हो गए और आगामी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बैरकपुर सीट से जीत हासिल की.

कौस्तव बागची ने क्या कहा?

बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने सोमवार को कहा कि ममता बनर्जी सरकार की हार के बाद, अब वह अपना तीन साल पुराना वह प्रण तोड़ देंगे जिसमें उन्होंने अपना सिर मुंडाए रखने की कसम खाई थी. बागची ने उत्तरी 24 परगना जिले की बैरकपुर सीट अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में जीत ली.

क्यों खाई थी कौस्तव बागची ने सिर मुंडवने की कसम?

बता दें कि, मार्च 2023 में, निवर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था. उस समय, वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन बाद में वह BJP में शामिल हो गए. उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक बनर्जी मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगी, तब तक वह अपने बाल दोबारा नहीं बढ़ाएंगे.

तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार राज चक्रवर्ती को 15,822 वोटों के अंतर से हराने के बाद, बागची ने कहा कि मैंने अपना तीन साल पुराना प्रण तोड़ दिया है, जिसमें मैंने अपना सिर मुंडाए रखने की कसम खाई थी. मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा कि जब से ममता बनर्जी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ बनी हैं, मेरे बाल तो पहले से ही दोबारा उगने लगे हैं. मैं जल्द ही अपने पुराने रूप में लौट आऊंगा.