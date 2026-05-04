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डबल जीत, डबल दुविधा! दो सीटों पर जीत हासिल कर कैसे फंसे हुमायूं कबीर? क्यों होगा दुबारा उपचुनाव

Humayun Kabir Party Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के नतीजों में हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन ने दो सीटों से चुनाव लड़ उसपर जीत हासिल की. लेकिन ओर इसके साथ ही एक तकनीकी पेच भी जुड़ गया है, जिसके चलते अब इन दोनों सीटों में से किसी एक पर दोबारा चुनाव (उपचुनाव) होना तय हो गया है.

By: Shristi S | Published: May 4, 2026 9:14:28 PM IST

दो सीटों पर जीत हासिल कर कैसे फंसे हुमायूं कबीर?
दो सीटों पर जीत हासिल कर कैसे फंसे हुमायूं कबीर?


West Bengal Elections Result 2026: बाबरी मस्जिद से मशहूर हुए हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के नतीजों में अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित होने के बाद एक नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) बनाई थी, जिसके बाद कबीर ने न केवल दो सीटों से चुनाव लड़ा, बल्कि दोनों सीटों पर जीत भी हासिल की.

 उन्होंने नाओदा और रेजीनगर, दोनों सीटों पर जीत दर्ज की. जहां एक ओर इस दोहरी जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ ही एक तकनीकी पेच भी जुड़ गया है, जिसके चलते अब इन दोनों सीटों में से किसी एक पर दोबारा चुनाव (उपचुनाव) होना तय हो गया है.

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हुमायूं कबीर के साथ जुड़ा तकनीकी पेच

भारतीय चुनाव प्रणाली के तहत, विशेष रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम दो विधानसभा या लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति होती है. इसी नियम का लाभ उठाते हुए, हुमायूं कबीर ने नाओदा और रेजीनगर, दोनों सीटों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था. हालांकि, असली पेच इस अधिनियम की धारा 70 में छिपा हुआ है, जिसमें:

सीट खाली करने का अनिवार्य नियम: नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे विधानसभा में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति होती है.

समय सीमा: उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक निर्धारित समय सीमा के भीतर यह घोषणा करे कि वह दोनों में से कौन सी सीट अपने पास रखना चाहता है और कौन सी सीट खाली करना चाहता है.

उपचुनाव का रास्ता: जिस क्षण कोई उम्मीदवार दोनों में से किसी एक सीट से इस्तीफा देता है, उस सीट को आधिकारिक तौर पर खाली घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद, चुनाव आयोग के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उस रिक्त सीट पर छह महीने के भीतर उपचुनाव करवाए.

उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव क्यों लड़ते हैं?

अब एक अहम सवाल यह भी खड़ा होता है कि अक्सर नेता दो सीटों से चुनाव लड़ने का विकल्प क्यों चुनते हैं. इसका जवाब है कि वे अपनी जीत की संभावनाओं को अधिकतम कर सकें और अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें. कबीर ने यह सोचा-समझा जोखिम अपनी नई बनी पार्टी (AJUP) के राजनीतिक रसूख को दिखाने के लिए और विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उठाया था. नौदा निर्वाचन क्षेत्र में, उन्होंने BJP की राणा मंडल को लगभग 27,943 वोटों के भारी अंतर से हराया, जबकि रेजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में भी निर्णायक बढ़त बनाकर जीत दर्ज की.

जनता और सरकारी खजाने पर असर

हालांकि, दो सीटों से किसी उम्मीदवार की जीत निस्संदेह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही यह चुनाव आयोग और आम जनता, दोनों पर एक अतिरिक्त बोझ भी डालती है:

सरकारी खर्च: एक ही सीट के लिए दोबारा चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है.

वोटों का महत्व: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को एक बार फिर मतदान प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे मतदाताओं में चुनावी थकान पैदा हो सकती है.

हुमायूं कबीर के मामले में, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किस सीट को अपने पास रखने का फैसला करते हैं नौदा या रेजीनगर. वह जिस भी सीट को खाली करने का चुनाव करेंगे, उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां एक बार फिर तेज हो जाएंगी, और जनता को अपने नए प्रतिनिधि को चुनने के लिए एक बार फिर कतार में लगना पड़ेगा.

Tags: Assembly Elections 2026Humayun KabirWest Bengal Elections 2026
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