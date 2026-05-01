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West Bengal Elections 2026 vs 2021 Vote Percentage: हाई वोटिंग का दिखेगा हाई वोल्टेज असर! क्या बंगाल में इस बार होगा बड़ा खेला?

West Bengal Elections 2026: इस बार 2026 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 1, 2026 5:56:55 PM IST

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 बनाम 2021 वोट प्रतिशत
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 बनाम 2021 वोट प्रतिशत


West Bengal Elections 2026 vs 2021 Vote Percentage: इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली है. अगर हम 2021 और 2026 के वोट प्रतिशत की बात करें तो दोनों में काफी अतंर देखने को मिलेगा.

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी काफी ऊंची रही थी. कुल मतदान प्रतिशत लगभग 82–84% के बीच रहा, जो राज्य की राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है. उस चुनाव में (TMC) और (BJP) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला था. TMC ने करीब 47% वोट शेयर हासिल किया, जबकि BJP ने लगभग 38% वोट प्राप्त किए.

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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में बढ़ती भागीदारी

2026 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल वोटिंग लगभग 92–93% तक पहुंच गई, जो 2021 के मुकाबले काफी अधिक है. यह वृद्धि दर्शाती है कि इस बार मतदाताओं में उत्साह और राजनीतिक सक्रियता पहले से ज्यादा रही. उच्च मतदान प्रतिशत ने चुनाव को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है.

वोट प्रतिशत में बदलाव के संकेत

2026 में बढ़े हुए मतदान ने वोट शेयर के समीकरण को भी प्रभावित किया है. जहां 2021 में TMC को स्पष्ट बढ़त मिली थी, वहीं 2026 में BJP ने अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश की है. शुरुआती रुझान बताते हैं कि दोनों प्रमुख दलों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर कम हुआ है. इससे यह संकेत मिलता है कि चुनाव का परिणाम अधिक करीबी हो सकता है.

ज्यादा वोटिंग का क्या मतलब?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अत्यधिक मतदान अक्सर दो संकेत देता है—या तो मतदाताओं में बदलाव की इच्छा (anti-incumbency) होती है, या फिर बड़े स्तर पर राजनीतिक लामबंदी होती है. 2026 में 90% से अधिक वोटिंग इस बात का संकेत हो सकता है कि मतदाता अधिक सक्रिय हुए हैं और वे अपने वोट के जरिए स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं.

मुकाबला हुआ और कड़ा

2021 की तुलना में 2026 का चुनाव अधिक प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित नजर आ रहा है. जहां पहले एक पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही थी, वहीं अब वोट प्रतिशत में मामूली अंतर भी परिणाम को प्रभावित कर सकता है. बढ़ी हुई वोटिंग ने चुनाव को रोमांचक बना दिया है और अंतिम नतीजों का इंतजार और भी दिलचस्प हो गया है.

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Tags: 2021 vs 2026 election turnout WBBengal voting data analysisconstituency wise vote share West BengalWest Bengal election 2026 vote percentage
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