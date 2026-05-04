Home > देश > रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?

रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?

टीएमसी ने बहुत से एक्टर और सेलिब्रिटीज को टिकट दी है. वहीं बीजेपी ने भी एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को चुनावी रण में उतारा है. इसमें देखने वाली बात ये है कि कौन सा सेलिब्रिटी जीतेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा?

By: Deepika Pandey | Published: May 4, 2026 11:18:24 AM IST

Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026


West Bengal Elections 2026: साल 2011 में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने वामपंथी किले को ढहाया था. उन्होंने ग्लैमर जगत के चेहरों को चुनावी रण में उतारा और नई परिपाटी शुरू की. वहीं अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी तमाम राज्यों में सेलिब्रिटीज और एकेटर्स को चुनावी मैदान में उतारा. वहीं पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में कई एक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी किस्मत आजमाई है. वे टीएमसी, बीजेपी समेत तमाम पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में देखने वाली बात ये है कि इस बार के चुनाव में कौन से एक्टर्स की किस्मत चमकेगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है. आइए जानते हैं इस बार चुनाव में कौन-कौन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

Arundhati Maitra

You Might Be Interested In

टीवी एक्ट्रेस अरुंधति मैत्रा को लवली मैत्रा के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने टीएमसी की टिकट पर दक्षिण 24 परगना की सोनारपुर सीट से चुनाव लड़ा है.

Sayantika Baanerjee

एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी टीएमसी की सीट से उत्तर 24 परगना की बारानगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं. वे 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थीं और बाकुंडा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने 2024 के उपचुनावों में हिस्सा लिया और जीत हासिल कर बारानगर से विधायक चुनी गईं.

Shreya Pandey

टीवी एक्ट्रेस श्रेया पांडे मानिकतला सीट से उम्मीदवार हैं. वे टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ी हैं. श्रेया के माता-पिता भी टीएमसी के नेता रहे हैं. उनके पिता साधन पांडे 2011 में बंगाल सरकार के राज्य मंत्री भी रहे हैं.

Soham Chakraborthy

बंगाली एक्टर सोहम चक्रवर्ती टीएमसी की टिकट पर नदिया जिले की करीमपुर सीट पर चुनाव लड़े हैं. वे 2016 से टीएमसी में हैं. उन्होंने 2021 में चांदीपुर सीट से चुनाव जीता था.

Raj Chakraborthy

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के फेमस फिल्ममेकर राज चक्रवर्ती टीएमसी की टिकट पर बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 

aditi munshi

फेमस म्यूजिशियन कीर्तन कलाकार अदिति मुंशी टीएमसी की टिकट पर सॉल्ट लेक से सटे राजारहाट के गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रही हैं.

Singer Indranil Sen

टीएमसी ने सिंगर इंद्रनील सेन को चुनावी मैदान में उतारा है. वो नंदननगर से चुनाव लड़े हैं और आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम करने वाली है.

बंगाली सिनेमा के जाने-माने एक्टर Rudranil Ghosh ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा है. वो हावड़ा के शिबपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं. अब आने वाले 5 सालों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद है, जिसका फैसला शाम तक होने वाला है.

Hiran Chatterjee

एक्टर हिरन चटर्जी को बीजेपी ने टिकट दी. उन्होंने हावड़ा के श्यामपुर से अपनी किस्मत आजमाई है. आज शाम तक उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है. हाल ही में उन्होंने वाराणसी में मॉडल रितिका गिरी से शादी की. 

Papia Day Adhikari

बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा पापिया डे अधिकारी को बीजेपी ने टिकट दिया. वे दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज से चुनावी मैदान में उतरीं. 

Roopa Ganguly

हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक्ट्रेस रूपा गांगुली 90 के दशक से इंडस्ट्री में हैं. उन्हें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप में सोनारपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारा है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?
रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?
रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?
रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?