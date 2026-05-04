रूपा गांगुली समेत बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये 11 एक्टर्स, रिजल्ट के बाद चमकेगी किस्मत या होंगे फ्लॉप?

West Bengal Elections 2026: साल 2011 में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने वामपंथी किले को ढहाया था. उन्होंने ग्लैमर जगत के चेहरों को चुनावी रण में उतारा और नई परिपाटी शुरू की. वहीं अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी तमाम राज्यों में सेलिब्रिटीज और एकेटर्स को चुनावी मैदान में उतारा. वहीं पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में कई एक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी किस्मत आजमाई है. वे टीएमसी, बीजेपी समेत तमाम पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में देखने वाली बात ये है कि इस बार के चुनाव में कौन से एक्टर्स की किस्मत चमकेगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है. आइए जानते हैं इस बार चुनाव में कौन-कौन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस अरुंधति मैत्रा को लवली मैत्रा के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने टीएमसी की टिकट पर दक्षिण 24 परगना की सोनारपुर सीट से चुनाव लड़ा है.

एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी टीएमसी की सीट से उत्तर 24 परगना की बारानगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं. वे 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थीं और बाकुंडा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने 2024 के उपचुनावों में हिस्सा लिया और जीत हासिल कर बारानगर से विधायक चुनी गईं.

टीवी एक्ट्रेस श्रेया पांडे मानिकतला सीट से उम्मीदवार हैं. वे टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ी हैं. श्रेया के माता-पिता भी टीएमसी के नेता रहे हैं. उनके पिता साधन पांडे 2011 में बंगाल सरकार के राज्य मंत्री भी रहे हैं.

बंगाली एक्टर सोहम चक्रवर्ती टीएमसी की टिकट पर नदिया जिले की करीमपुर सीट पर चुनाव लड़े हैं. वे 2016 से टीएमसी में हैं. उन्होंने 2021 में चांदीपुर सीट से चुनाव जीता था.

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के फेमस फिल्ममेकर राज चक्रवर्ती टीएमसी की टिकट पर बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

फेमस म्यूजिशियन कीर्तन कलाकार अदिति मुंशी टीएमसी की टिकट पर सॉल्ट लेक से सटे राजारहाट के गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रही हैं.

टीएमसी ने सिंगर इंद्रनील सेन को चुनावी मैदान में उतारा है. वो नंदननगर से चुनाव लड़े हैं और आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम करने वाली है.

बंगाली सिनेमा के जाने-माने एक्टर ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा है. वो हावड़ा के शिबपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं. अब आने वाले 5 सालों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद है, जिसका फैसला शाम तक होने वाला है.

एक्टर हिरन चटर्जी को बीजेपी ने टिकट दी. उन्होंने हावड़ा के श्यामपुर से अपनी किस्मत आजमाई है. आज शाम तक उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है. हाल ही में उन्होंने वाराणसी में मॉडल रितिका गिरी से शादी की.

बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा पापिया डे अधिकारी को बीजेपी ने टिकट दिया. वे दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज से चुनावी मैदान में उतरीं.

हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक्ट्रेस रूपा गांगुली 90 के दशक से इंडस्ट्री में हैं. उन्हें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप में सोनारपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारा है.