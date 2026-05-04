West Bengal Election Results 2026: भाजपा या टीएमसी, रुझानों में किसे मिला बहुमत; किसकी बन रही सरकार

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना जारी है. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है. पहले रुझान में टाएमसी 15 सीटों पर तो बीजेपी 10 पर आगे है. राज्य में दो चरणों में हुआ मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संपन्न हुआ था. पहले चरण में विधानसभा की 152 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें 93.19 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया. वहीं, दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92.90 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. हालांकि, फाल्टा में दोबारा मतदान कराया गया, इसीलिए 293 सीटों पर काउंटिंग हो रही है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हावड़ा में पांच सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, वहीं अलीपुरद्वार की दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है. कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि उसका खाता खुला है. पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है. मालदा की बात करें तो यहां पर भाजपा तीन सीटों पर आगे है. नादिया में भी बीजेपी तीन सीटों पर आगे है, जबकि कूचबिहार की पांच सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है.

शुरू हुई काउंटिंग (West Bengal Election Results 2026 Vote Counting)

पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर सोमवार (04 मई, 2026) को सुबह 8 बजे से मतणना शुरू हो गई है. शुरुआत में यानी ठीक 8 बजे से बैलेट बॉक्स में पड़े मतों की गणना की जा रही है, जबकि साढ़े 8 बजे के बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती होगी. ताया जा रहा है कि दोपहर तक नतीजों के परिणाम स्‍पष्‍ट होने की संभावना है.

कब से शुरू होंगे रुझान आने

जानकारों का कहना है कि सोमवार सुबह से वोटों की गिनती शुरू होने यानी 8 बजे के बाद से ही चुनाव नतीजों के रुझान सामने आने लगेंगे. मतगणना के क्रम में सबसे पहले डाक से प्राप्‍त मतपत्रों की गिनती की जाएगी. इसके बाद इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वोटिंग मशीनों (EVM) के मतों की गिनती होगी. मतगणना के दौरान उम्‍मीदवार, एजेंट और पर्यवेक्षक पूरी मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे.