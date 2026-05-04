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राजनीतिक रिटायरमेंट अब सचमुच शुरू… सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से 15 हजार वोटों के अंतर से हराया

Mamata Banerjee Bhabanipur Defeat: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को दोहरा झटका लगा है. एक तरफ, BJP ने बंगाल में शानदार जीत हासिल की है; दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता को हरा दिया है. इस जीत के बाद, सुवेंदु ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला.

By: Shristi S | Published: May 4, 2026 11:36:28 PM IST

सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से 15 हजार वोटों के अंतर से हराया
सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से 15 हजार वोटों के अंतर से हराया


Suvendu Adhikari Win Bhabanipur: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों में दोहरा झटका लगा है. एक तरफ, BJP ने बंगाल में शानदार जीत हासिल की है; दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता को हरा दिया है. इस जीत के बाद, सुवेंदु ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला.

सुवेंदु ने ममता को भवानीपुर सीट से कितने वोटों से हराया

सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता को 15, 105 वोटों के अंतर से हराया. यह लगातार दूसरी बार है जब सुवेंदु ने ममता को हराया है। इससे पहले, 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान, उन्होंने नंदीग्राम सीट पर भी उन्हें हराया था.

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जीत के बाद सुवेंदु ने कसा ममता का तंज

अपनी जीत के बाद, सुवेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को हराना बेहद ज़रूरी था. उनकी राजनीतिक रिटायरमेंट अब सचमुच शुरू हो गई है. वह 2021 में नंदीग्राम में हारी थीं; इस बार, हमने उन्हें भवानीपुर में हराया, उन्हें 15, 105 वोटों के अंतर से मात दी. मुस्लिम समुदाय ने खुलकर ममता बनर्जी को वोट दिया. वार्ड नंबर 77 में, वोट डालने आए हर एक मुस्लिम वोटर ने सिर्फ़ ममता को ही वोट दिया. यह हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों का आशीर्वाद और समर्थन था जिसने मेरी जीत सुनिश्चित की. यह जीत बंगाल की है. यह जीत नरेंद्र मोदी की है.

उन्होंने आगे कहा कि वोटों की गिनती के दौरान, जब हम 15वें राउंड में पहुंचे, जिस समय मैंने ममता की बढ़त को खत्म कर दिया था और 556 वोटों से आगे निकल गया था, तो वह (ममता) वहां से भाग गईं. मुझे ज़बरदस्त समर्थन मिला, खासकर बंगाली हिंदुओं से. CPM के समर्थकों ने भी मुझे वोट दिया. भवानीपुर में 13,000 CPM वोटर थे, और उनमें से 10,000 ने मुझे वोट दिया. मैं CPM वोटरों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं. बंगाली हिंदुओं ने बड़ी संख्या में मुझे वोट दिया. उनके अलावा, गुजरातियों, जैनों, मारवाड़ियों और पूर्वांचल के लोगों ने भी मुझे वोट दिया. सिख समुदाय ने भी पूरे दिल से मेरा समर्थन किया और मेरे पक्ष में वोट डाले.

Tags: Assembly Elections 2026Mamta BanerjeeSuvendu Adhikari
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