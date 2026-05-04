West Bengal Election Full Winners List: पश्चिम बंगाल के किन सीटों पर बीजेपी ने किया कमाल? देखें 293 सीटों की जीत हार का पूरा गणित

West Bengal Election Full Winners List: पश्चिम बंगाल में BJP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ऐसा लग रहा है कि वह 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी. शुरुआत में BJP और TMC के बीच मुकाबला कांटे का था, लेकिन एक बार BJP ने बढ़त बना ली, तो उसका मोमेंटम बढ़ता गया. यह पहली बार है जब BJP राज्य में सरकार बना रही है. पिछले चुनाव में BJP ने 77 सीटें जीती थीं.
पीएम मोदी ने जीत के बाद कहा कि केरलम और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कितने अत्याचार हुए हैं. आज बंगाल में बीजेपी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को देता हूं. मैं ये जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं.
पार्टीवार परिणाम
|पार्टी
|जीते हुए
|आगे चल रहे
|कुल
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|136
|72
|208
|अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)
|49
|30
|79
|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
|2
|0
|2
|आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP)
|2
|0
|2
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M)
|1
|0
|1
|अखिल भारतीय सेक्युलर फ्रंट (AISF)
|0
|1
|1
|कुल
|190
|103
|293
भाजपा को कहां से मिली जीत?
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|मेखलीगंज (1)
|दधिराम राय
|119109
|29584
|2
|माथाभांगा (2)
|निशीथ प्रमाणिक
|143340
|57090
|3
|सितलकुची (5)
|सबित्री बर्मन
|144367
|25278
|4
|दिनहाटा (7)
|अजय राय
|138255
|17447
|5
|कालचीनी (11)
|विशाल लामा
|114759
|37843
|6
|धूपगुड़ी (15)
|नरेश रॉय
|134798
|38550
|7
|मायनागुड़ी (16)
|दलिम चंद्र रॉय
|147403
|56503
|8
|राजगंज (18)
|दिनेश सरकार
|114657
|21477
|9
|डाबग्राम-फुलबाड़ी (19)
|शिक्षा चटर्जी
|166300
|97715
|10
|नागराकाटा (21)
|पुना भेंगरा
|103478
|25858
|11
|कालिम्पोंग (22)
|भारत कुमार छेत्री
|84290
|21464
|12
|दार्जिलिंग (23)
|नोमन राय
|62076
|6057
|13
|कुर्सियांग (24)
|सोनम लामा
|74878
|17007
|14
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (25)
|आनंदमय बर्मन
|166905
|104265
|15
|फांसिदेवा (27)
|दुर्गा मुर्मू
|118241
|45263
|16
|करंदीघी (32)
|बिराज बिस्वास
|96260
|19869
|17
|हेमताबाद (33)
|हरिपदा बर्मन
|115529
|12361
|18
|कालियागंज (34)
|उत्पल ब्रह्मचारी
|158349
|76425
|19
|रायगंज (35)
|कौशिक चौधरी
|105561
|58641
|20
|बालुरघाट (39)
|बिद्युत कुमार रॉय
|95697
|47576
|21
|तपन (40)
|बुधराय टुडू
|105780
|36987
|22
|गंगारामपुर (41)
|सत्येन्द्र नाथ रॉय
|105083
|28339
|23
|हबीबपुर (43)
|जॉयल मुर्मू
|142062
|78188
|24
|मालदाहा (49)
|गोपाल चंद्र मंडल
|110118
|13938
|25
|मालदा (50)
|गोपाल चंद्र साहा
|123656
|50128
|26
|इंग्लिश बाजार (51)
|अमलन भादुड़ी
|154096
|93784
|27
|मुर्शिदाबाद (64)
|गौरी शंकर घोष
|114443
|31521
|28
|नबग्राम (65)
|दिलीप साहा
|78739
|5919
|29
|बुरवान (67)
|सुखेन कुमार बागदी
|91661
|22300
|30
|कांदी (68)
|गर्गी दास घोष
|73355
|10335
|31
|बेलडांगा (71)
|भारत कुमार झावर
|72872
|13208
|32
|बहरामपुर (72)
|सुभ्रत मित्रा
|91088
|17548
|33
|नकाशीपारा (81)
|सन्तानु डे
|100600
|17327
|34
|कृष्णनगर उत्तर (83)
|तारक नाथ चटर्जी
|133211
|78361
|35
|कृष्णनगर दक्षिण (85)
|साधन घोष
|102862
|27801
|36
|कृष्णगंज (88)
|सुकांत बिस्वास
|139838
|60899
|37
|रानाघाट दक्षिण (90)
|अशिम कुमार बिस्वास
|140010
|64464
|38
|चकदाहा (91)
|बंकिम चंद्र घोष
|115433
|36945
|39
|बोंगांव उत्तर (95)
|अशोक किर्तनिया
|119317
|40670
|40
|गायघाटा (97)
|सुब्रत ठाकुर
|121322
|47683
|41
|हाबरा (100)
|देबदास मंडल
|104645
|31462
|42
|अशोकनगर (101)
|डॉ. सुमय हिरा
|96807
|9408
|43
|बिझपुर (103)
|सुदीप्त दास
|71799
|13343
|44
|नैहाटी (104)
|सुमित्रा चटर्जी
|77484
|10430
|45
|भाटपारा (105)
|पवन कुमार सिंह
|61683
|22807
|46
|खरदाहा (109)
|कल्याण चक्रवर्ती
|97752
|24486
|47
|बड़ानगर (113)
|सजल घोष
|81730
|16956
|48
|बिधाननगर (116)
|शरदवत मुखर्जी
|97979
|37330
|49
|सन्देशखाली (123)
|सनत सरदार
|107189
|17510
|50
|हिंगलगंज (126)
|रेखा पात्रा
|100207
|5421
|51
|गोसाबा (127)
|बिकर्णा नस्कर
|108492
|16100
|52
|काकद्वीप (131)
|दीपांकर जाना
|109373
|4760
|53
|सागर (132)
|सुमंत मंडल
|127802
|7881
|54
|सोनारपुर दक्षिण (147)
|रूपा गांगुली
|128970
|35782
|55
|बेहाला पूर्व (153)
|शंकर सिकदर
|115502
|25137
|56
|रासबिहारी (160)
|दासगुप्ता स्वपन
|74123
|20865
|57
|जोरासांको (165)
|विजय ओझा
|52868
|5797
|58
|श्यामपुकुर (166)
|पूर्णिमा चक्रवर्ती
|60248
|14633
|59
|मानिकतला (167)
|तपस रॉय
|76370
|15644
|60
|काशीपुर-बेलगाछिया (168)
|रितेश तिवारी
|68368
|1651
|61
|हावड़ा उत्तर (170)
|उमेश राय
|67539
|11250
|62
|शिबपुर (172)
|रुद्रनील घोष
|89615
|16058
|63
|श्यामपुर (179)
|हिरण्मय चट्टोपाध्याय
|125651
|22260
|64
|आमता (181)
|अमित समंता
|104649
|4454
|65
|जगतबल्लवपुर (183)
|अनुपम घोष
|115608
|6671
|66
|श्रीरामपुर (186)
|भास्कर भट्टाचार्य
|85644
|8685
|67
|चुंचुरा (190)
|सुबीर नाग
|137704
|43435
|68
|बालागढ़ (191)
|सुमना सरकार
|125624
|41914
|69
|पांडुआ (192)
|तुषार कुमार मजूमदार
|101349
|5228
|70
|सप्तग्राम (193)
|स्वरज घोष
|102414
|23289
|71
|पुरसुराह (199)
|विमान घोष
|138821
|53453
|72
|आरामबाग (200)
|हेमंत बाग
|123000
|28959
|73
|गोघाट (201)
|प्रशांत दिगर
|134498
|49582
|74
|तमलुक (203)
|हरिकृष्ण बेहरा
|136566
|34729
|75
|पांशकुरा पूर्व (204)
|सुब्रत मैती
|109264
|17903
|76
|नन्दकुमार (207)
|निर्मल खानरा
|131476
|30603
|77
|रामनगर (217)
|चंद्रशेखर मंडल
|131808
|26939
|78
|एगरा (218)
|दिव्येंदु अधिकारी
|142670
|25692
|79
|दांतन (219)
|अजीत कुमार जाना
|110259
|10376
|80
|नयाग्राम (220)
|अमिया किस्कू
|100857
|6424
|81
|गोपीबल्लवपुर (221)
|राजेश महता
|114683
|26675
|82
|झारग्राम (222)
|लक्ष्मीकांत सौ
|120877
|38147
|83
|केशियारी (223)
|भद्र हेमराम
|113713
|15887
|84
|नारायणगढ़ (225)
|गिरि रामप्रसाद
|116050
|20367
|85
|सबंग (226)
|अमल कुमार पांडा
|127783
|11136
|86
|देबरा (229)
|सुभाषिस ओम
|114463
|28801
|87
|दासपुर (230)
|तपन कुमार दत्ता
|133071
|32134
|88
|घाटाल (231)
|सीतल कपाट
|131550
|37657
|89
|चंद्रकोणा (232)
|सुकांत डोलुई
|140517
|33481
|90
|गर्बेटा (233)
|प्रदीप लोढ़ा
|113752
|26225
|91
|सालबोनी (234)
|विमान महता
|132856
|15243
|92
|मेदिनीपुर (236)
|शंकर कुमार गुच्छायत
|133041
|38747
|93
|बिनपुर (237)
|डॉ. प्रणत टुडू
|107238
|22977
|94
|बांदवान (238)
|लबसेन बास्के
|134080
|29577
|95
|बलरामपुर (239)
|जलधर महतो
|118421
|35051
|96
|बाघमुंडी (240)
|रहिदास महतो
|112663
|40817
|97
|जोयपुर (241)
|बिस्वजीत महतो
|104668
|22218
|98
|पुरुलिया (242)
|सुदीप कुमार मुखर्जी
|128454
|49253
|99
|मानबाजार (243)
|मैना मुर्मू
|120487
|27283
|100
|काशीपुर (244)
|कमला कांत हंसदा
|106571
|21276
|101
|पारा (245)
|नादियर चंद बौरी
|113488
|33721
|102
|रघुनाथपुर (246)
|ममोनी बौरी
|127628
|44059
|103
|सालतोरा (247)
|चंदना बौरी
|115180
|32135
|104
|छातना (248)
|सत्यनारायण मुखोपाध्याय
|125972
|47174
|105
|रानीबंध (249)
|क्षुदिराम टुडू
|131145
|52269
|106
|रायपुर (250)
|क्षेत्रमोहन हंसदा
|111443
|28742
|107
|तालडांगरा (251)
|सौविक पात्रा
|124537
|50073
|108
|बांकुड़ा (252)
|निलाद्री शेखर दाना
|136992
|54177
|109
|बरजोरा (253)
|बिलेश्वर सिन्हा
|125419
|41310
|110
|ओंडा (254)
|अमरनाथ शाखा
|128296
|31723
|111
|बिष्णुपुर (255)
|शुक्ला चटर्जी
|111082
|30605
|112
|इंदस (257)
|निर्मल कुमार धरा
|108733
|900
|113
|सोनामुखी (258)
|दिबाकर घरामी
|115549
|29410
|114
|बर्दवान दक्षिण (260)
|मौमिता बिस्वास मिश्रा
|107754
|30470
|115
|रैना (261)
|सुभाष पात्रा
|103487
|834
|116
|जमालपुर (262)
|अरुण हलदर
|99936
|11178
|117
|मोंटेस्वर (263)
|सैकेत पांजा
|96559
|14798
|118
|कालना (264)
|सिद्धार्थ मजूमदार
|110790
|28630
|119
|मेमारी (265)
|मनब गुहा
|106428
|7106
|120
|भातर (267)
|करफा सौमेन
|98820
|6528
|121
|पूर्वस्थली दक्षिण (268)
|प्रण कृष्ण तपदार
|111004
|16662
|122
|पूर्वस्थली उत्तर (269)
|गोपाल चट्टोपाध्याय
|111379
|30226
|123
|कटवा (270)
|कृष्णा घोष
|122020
|35066
|124
|केतुगराम (271)
|अनादि घोष
|111104
|27610
|125
|औसग्राम (273)
|कलिता माझी
|107692
|12535
|126
|गलसी (274)
|राजू पात्रा
|110640
|10494
|127
|पांडबेश्वर (275)
|जितेन्द्र कुमार तेवारी
|80501
|1398
|128
|दुर्गापुर पूर्व (276)
|चंद्रशेखर बनर्जी
|108888
|30934
|129
|दुर्गापुर पश्चिम (277)
|लक्ष्मण चंद्र घोरुई
|114729
|37598
|130
|रानीगंज (278)
|पार्थ घोष
|97416
|17786
|131
|जमुरिया (279)
|डॉ. बिजन मुखर्जी
|90150
|22514
|132
|आसनसोल दक्षिण (280)
|अग्निमित्रा पॉल
|119582
|40839
|133
|आसनसोल उत्तर (281)
|कृष्णेंदु मुखर्जी
|104516
|11615
|134
|कुल्टी (282)
|अजय कुमार पोद्दार
|103570
|26498
|135
|बाराबनी (283)
|अरिजीत रॉय
|91777
|11722
|136
|दुबराजपुर (284)
|अनुप कुमार साहा
|117437
|27647
|137
|मायुरेश्वर (290)
|दूध कुमार मंडल
|107056
|21002
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कहां से मिली जीत?
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|सीटाई (6)
|संगिता रॉय
|128188
|2721
|2
|चोपड़ा (28)
|हमीदुल रहमान
|120986
|69124
|3
|इस्लामपुर (29)
|कनैया लाल अग्रवाल
|108117
|40063
|4
|गोलपोखर (30)
|मोहम्मद गुलाम रब्बानी
|122105
|83790
|5
|चाकुलिया (31)
|आज़ाद मिनहाजुल आरफिन
|90277
|28011
|6
|इताहार (36)
|मोसरफ हुसैन
|98172
|27878
|7
|चंचल (45)
|प्रसून बनर्जी
|128014
|63874
|8
|मालतिपुर (47)
|अब्दुर रहीम बॉक्सी
|104123
|59747
|9
|मथाबाड़ी (52)
|इस्लाम एमडी नजरुल
|65705
|10496
|10
|सुजापुर (53)
|सबीना यासमीन
|112795
|60287
|11
|समशेरगंज (56)
|मोहम्मद नूर आलम
|61918
|7587
|12
|सूटी (57)
|इमानी बिस्वास
|81330
|12357
|13
|रघुनाथगंज (59)
|अखरूज्जमान
|88909
|40555
|14
|सागरदिघी (60)
|बायरन बिस्वास
|90781
|34260
|15
|लालगोला (61)
|अब्दुल अजीज डॉक्टर
|67954
|18960
|16
|भागवंगोला (62)
|रियात हुसैन सरकार
|105997
|56407
|17
|भरतपुर (69)
|मुस्तफिजुर रहमान (सुमन)
|90870
|30753
|18
|हरिहरपारा (73)
|नियामत शेख
|80338
|12665
|19
|जालंगी (76)
|बाबर अली
|88684
|21516
|20
|कालिगंज (80)
|अलिफा अहमद
|89292
|10172
|21
|चापड़ा (82)
|जेबर शेख
|97085
|30780
|22
|बडुरिया (99)
|बुरहानुल मुकद्दिम (लिटन)
|103334
|40061
|23
|कमरहाटी (112)
|मदन मित्रा
|64817
|5646
|24
|देगंगा (120)
|अनीसुर रहमान बिदेश
|101114
|17818
|25
|हारोआ (121)
|अब्दुल मतीन मुहम्मद
|117591
|49341
|26
|मिनाखान (122)
|उषा रानी मंडल
|92079
|32292
|27
|बसीरहाट उत्तर (125)
|एमडी तौसेफुर रहमान
|115503
|57270
|28
|बसंती (128)
|नीलिमा मिस्त्री बिशाल
|127495
|56181
|29
|कुलतली (129)
|गणेश चंद्र मंडल
|146435
|59276
|30
|कुलपी (133)
|बरनाली धारा
|91266
|10383
|31
|कॅनिंग पूर्व (139)
|एमडी बहारुल इस्लाम
|148687
|91954
|32
|मगराहाट पूर्व (141)
|शर्मिष्ठा पुरकैत
|108412
|31607
|33
|बिष्णुपुर (146)
|दिलीप मंडल
|132647
|36925
|34
|कास्बा (149)
|अहमद जावेद खान
|117893
|20974
|35
|बजबज (156)
|अशोक कुमार देव
|127091
|46850
|36
|मेटियाब्रुज (157)
|अब्दुल खालेक मोल्ला
|124230
|87879
|37
|बल्लीगंज (161)
|सोभनदेब चट्टोपाध्याय
|108481
|61476
|38
|चौरंगी (162)
|नयन बंद्योपाध्याय
|62938
|22002
|39
|एंटाली (163)
|संदीपन साहा
|94427
|34006
|40
|हावड़ा दक्षिण (173)
|नंदिता चौधरी
|100540
|7828
|41
|संकरैल (174)
|प्रिया पॉल
|105412
|16740
|42
|पंचला (175)
|गुलशन मुल्लिक
|123967
|38320
|43
|उलुबेरिया पूर्व (176)
|रितब्रत बनर्जी
|95633
|11838
|44
|डोमजूर (184)
|तपस मैती
|134036
|42177
|45
|चंडीतला (194)
|स्वाती खंडोकर
|107143
|19663
|46
|धनकली (197)
|असीमा पात्रा
|123462
|13057
|47
|खरगपुर (228)
|दिनेन रॉय
|98320
|2872
|48
|केशपुर (235)
|श्युली साहा
|143123
|50105
|49
|खंडाघोष (259)
|नवीन चंद्र बाग
|104183
|8284
कांग्रेस को कहां से मिली जीत?
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|फरक्का (55)
|मोताब शेख
|63050
|8193
|2
|रानीनगर (63)
|जुल्फिकार अली
|79423
|2701
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को कहां से मिली जीत?
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|डोमकल (75)
|एमडी. मुस्तफिजुर रहमान
|107882
|16296
अखिल भारतीय सेक्युलर फ्रंट को कहां से मिली जीत?
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|अग्रणी उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|भांगड़ (148)
|एमडी नौसाद सिद्दीकी
|119971
|31700